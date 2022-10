Attendete Huawei Watch GT 4? Potrebbe arrivare qualcosa di più particolare

Sono passati alcuni mesi da quando si parlava dell'arrivo anticipato del Huawei Watch GT 4 o meglio, di tutta la serie di smartwatch sportivi top gamma. Tuttavia, le ultime notizie ci riportano il possibile arrivo di un Huawei Watch GT Cyber, che stuzzica la fantasia del web.

Huawei Watch GT Cyber, cosa aspettarsi dal prossimo smartwatch?

A parlare del nuovo modello di smartwatch Huawei è Comrade Guan, che ci spiega come il Watch GT 4 non è più previsto per la fine del 2022, ma è rimandato a inizio 2023. A sostituzione di questo, il brand dovrebbe presentare un altro modello, legato però alla serie Watch GT 3.

Infatti, il nuovo modello dovrebbe chiamarsi Watch GT Cyber, ma perché ha questo nome particolare? In realtà, attualmente, non c'è alcuna indiscrezione su come potrebbe essere, ma immaginiamo che lo smartwatch possa essere dotato di una struttura futuristica, con materiali particolari, oppure con alcune feature che richiamino al nome che porta. Il tutto condito dalle qualità già viste sull'ultima serie di indossabili.

La versione Cyber, sempre secondo il leak, dovrebbe arrivare alla fine di ottobre 2022, quindi non è affatto lontano il lancio e scopriremo, nei prossimi giorni, cosa ci porterà di diverso e come si collocherà in termini di mercato, cioè se troveremo un modello più costoso o più accessibile.

Nel frattempo, vi lasciamo la recensione di Watch GT 3 Pro, così da conoscere un po' come lavora Huawei in termini di indossabili.

