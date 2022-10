WhatsApp prova a raggiungere Telegram: gruppi ancora più grandi in arrivo

Alcuni beta tester della nota piattaforma di messaggistica istantanea hanno notato la possibilità di creare su WhatsApp gruppi di persone molto più grandi rispetto al passato. Sembra proprio che l'app di Zuckerberg stia provando a raggiungere gli standard di Telegram!

WhatsApp: in arrivo per tutti gruppi da 1024 persone

Come riportato da più partecipanti al programma Beta di WhatsApp, è possibile che Meta stia lavorando per introdurre nella nota app di instant messaging dei gruppi molto più grandi rispetto al passato.

Se fino ad ora è stato possibile creare gruppi con 512 partecipanti, alcuni fortunati utenti sono già in grado di creare dei gruppi con il doppio delle persone attive: ben 1024! Siamo ovviamente lontani dai gruppi da 200.000 di Telegram, ma questo potrebbe essere un primo passo proprio verso quella direzione.

Per verificare se la nuova opzione è già attiva anche per voi (ovviamente nel caso di una release beta), non dovete far altro che provare a creare un nuovo gruppo per visualizzare il numero massimo di partecipanti da poter aggiungere.

Questa nuova funzione arriverà sia su Android che su iOS nel corso delle prossime settimane, ma non è ancora disponibile una data di lancio ufficiale. Solo qualche settimana fa, infatti, WhatsApp ha lanciato i nuovi link per le chiamate!

