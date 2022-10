CHIRREY K7 e GOGOBEST GF300 sono le bici elettriche da sfoggiare in città per una vita più “green”

Non è mai troppo tardi per acquistare una bicicletta elettrica e rendere gli spostamenti in città un'attività più green e divertente. Il mercato è pieno zeppo di proposte di ogni tipo, ma se siete alla ricerca di una due ruote comoda, pratica e dal prezzo più accessibile, siete nel posto giusto. Vi parleremo di due diverse eBike, la CHIRREY K7 e la GOGOBEST GF300, entrambe proposte di qualità ma che stringono un occhio al portafoglio. Ecco tutti i dettagli!

CHIRREY K7 e GOGOBEST GF300, eBike pieghevoli per spostarsi comodamente in città

Iniziamo con CHIRREY K7. Questa bicicletta elettrica è alimentata da un motore da 250W che può spingere la velocità fino a 25 KM/h, mentre la presenza di una batteria da 36V 8AH offre fino a 100 KM di autonomia.

Questa bicicletta elettrica è caratterizzata da un design pieghevole, per cui risulta molto comoda da portare con sé, in auto o sui mezzi di trasporto pubblici che sia. Le ruote anti-scivolo e la presenza degli ammortizzatori rende questa bici adatta a diverse tipologie di strade e anche per sentieri un po' più tortuosi, garantendo sempre comodità.

Per ultimo, ma non meno importante, CHIRREY K7 è dotata di un display LCD ad alta risoluzione che mostra informazioni come velocità, distanza percorsa, tempo di pedalata e posizione. Se siete interessati, questa eBike può essere acquistata in sconto grazie all'offerta dedicata. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Passiamo all'altra bicicletta elettrica. GOGOBEST GF300 presenta uno stesso design pieghevole che ne agevola il trasporto, mentre il motore brushless da 1.000W permette di raggiungere una velocità massima di 25 KM/h. Anche in questo caso, la batteria integrata offre un'autonomia di 100 KM, mentre è possibile completare una carica in circa 5 ore.

Tutto ciò, combinato al sistema di frenata meccanica, ruote anti-scivolo e alla tecnologia Shimano per la gestione delle modalità e delle velocità, permette alla bicicletta elettrica di percorrere tranquillamente diverse tipologie di strade e raggiungere inclinazioni fino a 35°.

Anche in questo caso, la bicicletta elettrica GOGOBEST GF300 può essere acquistata ad un prezzo molto competitivo rispetto la concorrenza. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

