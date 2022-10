Realme Book Prime conquista il Prime Day: -100€ per la versione da 16/512 GB!

Dopo il debutto al MWC 2022 di Barcellona, il primo notebook del brand è arrivato anche da noi trovando ampio consenso. Realme Book Prime scende ad un prezzo super su Amazon, in occasione del Prime Day di ottobre: ecco tutti i dettagli sulla promozione, accompagnati da un ripasso dei dettagli del portatile!

Realme Book Prime al minimo storico su Amazon, con spedizione Prime

Dotato di un corpo in metallo leggero e sottile (con uno spessore di 14.9 mm nel suo punto massimo ed un peso di 1.37 kg), il primo notebook di Realme si presenta come una soluzione in linea con i trend attuali, fortemente votata alla portabilità.

Tuttavia Realme Book Prime cede a pochi compromessi ed integra un pannello Full Vision da 14″ con risoluzione 2K, un processore Intel Core i5-11320H, 8/16 GB di RAM, 512 GB di storage SSD ed il supporto alla ricarica da 65W (per alimentare la batteria da 54 Wh).

Non mancano chicche come il Wi-Fi 6, il nuovo Windows 11, una tastiera retroilluminata ed un sistema di raffreddamento con doppia ventola, liquido e camera di vapore.

Il nuovo Realme Book Prime torna in sconto su Amazon e questa volta il prezzo scende al minimo per la versione top da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Pronti a mettere le mani sul primo notebook di Realme? Di seguito trovate la pagina dedicata al prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

