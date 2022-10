Meizu progetta il suo flagship con fotocamera rotante

Nonostante la serie 19 si faccia attendere, per una serie di motivi, Meizu non ha smesso di progettare i suoi smartphone. E non a caso, il nuovo brevetto ci presenta un telefono dotato di una fotocamera molto particolare, con effetto rotante.

Come funziona lo smartphone con fotocamera rotante di Meizu?

Cosa ci dice, dunque, il brevetto? Anzitutto è curioso vedere già una bozza di design di questo smartphone, assolutamente attuale e quindi probabilmente vicino a quello che potrebbe essere il design del possibile Meizu 19. Troviamo un frame squadrato, a cui si abbina una scocca che vede un bumper fotocamera ad oblò, posto verso sinistra.

Ed è da qui che iniziamo a parlare della fotocamera. Come detto, si tratterebbe di un sistema a rotazione, che integra proprio un modulo centrale con azione elettrica (immaginiamo) che muove i sensori in base alle necessità. I sensori brevettati sono tre e da questo possiamo partire con le speculazioni. Ciò che si chiedono gli insider è: come funziona il meccanismo? L'idea sarebbe avere tre sensori identici e ottimizzati in base agli utilizzi, anche perché serve lo spazio per la rotazione fisica del modulo. Insomma, c'è tanto di cui discutere.

Certo è che, sebbene sia solo un brevetto, immaginare uno smartphone del genere e Meizu che lo porta sul mercato è sicuramente stimolante, ma solo il tempo ci dirà se effettivamente potrebbe diventare realtà.

