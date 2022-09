Meizu 19 sarà il terzo smartphone con comunicazione satellitare?

Una delle feature più chiacchierate di questi giorni è sicuramente la comunicazione satellitare, che abbiamo visto sia sulla serie iPhone 14, sia sulla serie Huawei Mate 50. Ora però, Meizu potrebbe aver dato un indizio sulla prossima serie 19, che potrebbe dunque trovare questa utile funzione.

Meizu 19 con comunicazione satellitare ma non solo: cosa ci dice il teaser del brand?

La notizia nasce dall'ultimo teaser postato da Meizu per la Festa di Metà Autunno, dove mostra la parte superiore di Meizu 17 che dà risalto alla selfie camera contornata da bianco e man mano le varie fasi lunari, che possono voler dire tutto e nulla, più che altro in relazione alla festività in corso.

Tuttavia, agli esperti del settore non è sfuggita questa cosa e molti indicano la possibilità che Meizu 19 possa effettivamente trovare la comunicazione satellitare e questo grazie alla volontà di Geely, ora proprietaria del marchio, di adeguare la serie alle richieste del mercato di fascia alta. In più, tornando alla selfie camera in punch-hole, non è escluso che Meizu possa renderla interattiva, ora che Apple ha tracciato la via.

Insomma, sebbene non siano indicazioni concrete, è interessante capire come Meizu voglia segnare il suo ritorno nella categoria smartphone al meglio, non lasciando alcuna feature fuori dal suo nuovo flagship, rimandato proprio per realizzarlo al meglio, insieme forse al primo pieghevole del brand, che sarebbe curioso da vedere.

