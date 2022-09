Honor Pad X8 Lite ufficiale: budget tablet per il mercato Global

Non troppo tempo fa Honor ha portato sul mercato, anche in Europa, il tablet Pad 8, che riguarda una fascia di mercato media ma con alcuni picchi di alto livello. In più, durante IFA, ha presentato in sordina per la sezione Global un altro tablet, stavolta entry-level, che risponde al nome di Honor Pad X8 Lite, che risponde alle esigenze di chi ha bisogno di uno schermo più ampio ma con caratteristiche e specifiche base.

Honor Pad X8 Lite: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Se guardiamo al design di Pad X8 Lite, questo somiglia davvero tanto Pad 7, sia nelle forme, sia nel colore scelto per il mercato Global. Ciò che cambia è in realtà il display, visto che abbiamo un pannello LCD da 9.7″ con risoluzione HD+ 16:10 (1280 x 800 pixel), necessario per multimedialità e produttività da “divano”.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il chipset che muove il tablet di Honor è un MediaTek MT8786 Octa-Core, pensato proprio per questo tipo di dispositivi, accompagnato da 3 GB RAM e 32 GB di storage. Ad alimentarlo invece troviamo una batteria da 5.100 mAh con ricarica standard. Presente inoltre una fotocamera da 5 MP posteriore e da 2 MP per l'anteriore, utile per le videochiamate. Non mancano Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, speaker stereo ed il software Magic UI 6.1 basato su Android 12 con cui poter fare sia Multi-Window, sia la eBook Mode per leggere.

Honor Pad X8 Lite – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Pad X8 Lite arriva nel mercato Global, così come l'altro modello Pad 8, ma non se ne conosce ancora il prezzo. Magari lo vedremo in seguito in alcuni mercati, ma immaginiamo che il suo range non superi i 150/180€ di listino.

