MediaTek al lavoro per Dimensity 1080, chip mid-range ad alte prestazioni

Dopo un 2021 di grande crescita, il 2022 per MediaTek si sta dimostrando l'anno della consacrazione, grazie ai suoi chipset Dimensity, che presto vedranno una nuova soluzione mid-range. Parliamo del presunto MediaTek Dimensity 1080, che pare possa tenere testa ai rivali di Snapdragon ma con costi decisamente minori.

MediaTek Dimensity 1080 sarà più economico dello Snapdragon 778G+ ma con prestazioni simili

A parlare del nuovo SoC per smartphone del produttore taiwanese è stato Digital Chat Station, che ci parla proprio del Dimensity 1080 (il cui non è provvisorio e non confermato) come una soluzione ad alte prestazioni ma che si colloca perfettamente nella fascia media del mercato. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che avremo un nuovo campione di performance ma con costi minori rispetto, ad esempio, allo Snapdragon 778G+, uno dei chip più utilizzati per la fascia di prezzo.

Alla base di ciò, cosa ne traiamo? Molto probabile si tratti di una soluzione con processo produttivo a 6 nm e, volendo prender a esempio il Dimensity 1050 del Moto Edge 2022, ci aspettiamo una frequenza di clock più alta dei 2.5 GHz del suddetto chipset. Insomma, le aspettative possiamo definirle abbastanza alta ma senza svenarsi per produrre medio-gamma di tutto rispetto.

La domanda ora è: quale produttore potrebbe utilizzare questo SoC? Non è escluso che uno tra vivo, Honor e Redmi possa azzardare un utilizzo, magari per la serie S, oppure la serie X40 e perché no, anche i Redmi Note 12. Tutto ancora da scoprire dunque, sicuramente nelle prossime settimane sapremo dire di più.

