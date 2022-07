Non solo Meizu 19: in arrivo anche il primo smartphone pieghevole?

Nell'ultimo periodo il brand cinese si sta concentrando parecchio su dispositivi di fascia medio bassa, in preparazione del debutto del prossimo top di gamma Meizu 19 e della Flyme 10. Nel frattempo arrivano alcuni indizi “ufficiali” che lasciano intendere che ci sia ben altro in lavorazione: Meizu è alle prese con il suo primo smartphone pieghevole? Sembrerebbe proprio di sì!

Meizu 19 potrebbe non essere la sola novità: potrebbe esserci anche uno smartphone pieghevole!

Per quanto riguarda le prossime novità del brand, già accennate in apertura, il debutto della Flyme 10 è atteso per il mese di agosto. La nuova versione dell'interfaccia proprietaria sarà a bordo del prossimo top di gamma Meizu 19: tuttavia dopo l'acquisizione da parte di Geely, pare che il flagship potrebbe essere lanciato parecchio in ritardo… addirittura nel 2023. Ovviamente manca la certezza assoluta ma nel frattempo sono arrivate altre novità. Meizu potrebbe essere al lavoro anche sul suo primo smartphone pieghevole!

Tramite un sondaggio ufficiale, l'azienda ha chiesto agli appassionati cinesi di indicare le proprie preferenze sul tipo di foldable desiderato. L'immagine in questione mostra i tre formati attualmente sul mercato: un modello in-fold (cioè con un display pieghevole verso l'interno ed un pannello esterno), una versione con schermo pieghevole verso l'esterno ed una soluzione a conchiglia.

Il sondaggio è stato lanciato tramite l'iniziativa Meizu 19 Manager Program, la quale punta a coinvolgere gli utenti nella progettazione del prossimo top di gamma. Insomma, ci sono buone probabilità che l'azienda stia tastando il terreno: il 2023 sarà l'anno del primo smartphone pieghevole di Meizu o magari ci saranno novità prima? Restiamo in attesa di novità!

