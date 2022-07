Xiaomi lancia una collezione di lusso per Band 6 con oro e diamanti

Avete mai pensato che, un giorno, un dispositivo che deve buona parte del suo successo alla sua economicità, potesse arrivare a costare quasi 400€? È il caso di Xiaomi Band 6. No, non si tratta di una bufala, piuttosto di una particolare edizione della famosa fitness band con dettagli in oro e diamanti. Con la Golden Collection, il colosso cinese ha trasformato Xiaomi Band 6 in un vero e proprio gadget di lusso.

Xiaomi Band 6 diventa un gioiello con la Golden Collection, disponibile in oro e diamanti

Approda su Xiaomi YouPin, la nota piattaforma di crowdfunding del produttore cinese, la Band 6 Golden Collection, una vera e propria collezione che include una varietà di modelli della nota fitness band con dettagli in oro e diamanti.

Per lanciare questa nuova collezione, Xiaomi si è avvalsa della collaborazione con la società mineraria China Gold e la China Academy of Arts, che hanno realizzato per conto del colosso della tecnologia una serie di bellissime quanto preziosissime casse e bottoni di chiusura. Molti di questi prodotti, poi, sono compatibili anche con altri modelli di Xiaomi Band, tra cui 4,5,6 e l'ultima arrivata, la Band 7.

Un intero bundle con cassa, cinturino e bottone di chiusura può arrivare a costare quasi 400€. Il ​​prodotto più economico della collezione, infatti, è un bottoncino il cui valore è di circa 11€ al cambio, mentre un set con custodia e bottone costa circa 369€. C'è anche un bundle con il Band 6 insieme ai suoi accessori in oro e diamanti, con un prezzo di vendita di circa 438€.

Xiaomi Band 6 Golden Collection e tutti gli accessori della collezione sono al momento disponibili solo in Cina. Non sappiamo se ci sarà mai un lancio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il