Recensione OPPO Enco X2: era difficile fare meglio, ma ci sono riusciti!

Un anno fa o poco più, assistevamo al lancio delle OPPO Enco X, che poi abbiamo recensito e ci hanno convinto in maniera importante, ritenendole probabilmente le migliori cuffie TWS del panorama Android. Poi, da poco, sono arrivate le eredi, quelle OPPO Enco X2 chiamate quanto meno a confermare quanto fatto dalle prime, ma che hanno invece fatto un salto di qualità nonostante fosse difficile fare di meglio, quanto meno nella nostra recensione.

Recensione OPPO Enco X2

Contenuto della confezione

Più elegante rispetto a quella delle Enco X, la confezione di OPPO Enco X2 in recensione si presenta con un argento opaco molto bello da vedere e la dotazione ci permette di definire la scatola completa: oltre alle cuffie infatti, troviamo il cavo di ricarica, i gommini (antibatterici) e la manualistica.

Design e materiali

Sebbene non siano lontanissime dalle precedenti, le Enco X2 hanno un loro cambio di stile, seppur in alcuni dettagli. Il case resta sostanzialmente lo stesso, pur perdendo quella striscia in argento che tanto le rendeva iconiche. Per gli auricolari nello specifico, le direzioni sinistra e destra sono incluse in un ovale in nero, che contrasta il total white della cuffia, il che lo riteniamo piuttosto elegante. I materiali, come sempre, vedono una prevalenza del policarbonato lucido, che ad OPPO pare piacere abbastanza.

Funzioni smart

L'applicazione HeyMelody (che non vi servirà nel caso avesse uno smartphone OPPO e OnePlus) è come sempre molto completa, dato che anche su iOS vi permette di personalizzare profondamente comandi ed equalizzazioni, compresa quella Dynaudio, come sempre azzeccatissima. I comandi touch avvengono tramite feedback aptico posto sugli steli e sono comunque molto precisi. C'è una Game Mode per ridurre il ritardo in cuffia, ma possiamo dirvi che quasi non serve. In video, anche con funzione disattivata, non presentano ritardi di sorta.

Passando alla cancellazione del rumore attiva, possiamo dire che OPPO ha fatto un lavoro enorme. L'isolamento è effettivo, può essere regolato in intensità (consigliata quella Smart, molto utile) ed è assolutamente promossa. Oltre all'ANC, anche il Bluetooth 5.2 fa la sua parte, portando alle cuffie il codec LHDC 4.0, che però arriva in secondo momento con il primo aggiornamento che farete.

Qualità audio – Recensione OPPO Enco X2

E dal codec sopracitato partiamo con le considerazioni in merito alla qualità audio delle OPPO Enco X2 in recensione. Queste cuffie hanno un audio di primissimo livello, è difficile dire altro. Il dettaglio è catturato in maniera completa, complice la certificazione Hi-Res Wireless, quindi anche a 24-bit/96 KHz rendono al massimo. Il suono è pulito, le equalizzazioni (anche di default) funzionano in maniera importante. Come detto all'inizio, era tosta fare meglio, ma OPPO ha giocato in maniera egregia. Anche in chiamata le Enco X2 si comportano bene, ci sentono e sentiamo distintamente i nostri interlocutori, andando dunque ad avere telefonate chiare.

Autonomia

Nella giusta media della categoria è invece l'autonomia, visto che i moduli batteria degli auricolari da 57 mAh garantiscono circa 5.5 ore di ascolto consecutivo e fino a 22 ore si raggiungono con la custodia da 566 mAh. Non ci aspettiamo di più perché codec come LHDC sono energivori ed è un'autonomia giusta.

Recensione OPPO Enco X2 – Prezzo e disponibilità

Chiudiamo la recensione delle OPPO Enco X2 parlando del prezzo. Il listino di queste cuffie dice 199.99€, ma capita che possiate trovarle anche verso i 170€, come ora su Amazon ad esempio. Il discorso però, è molto semplice: se volete un paio di cuffie TWS davvero buone senza andare oltre, non esiste alternativa probabilmente. Difetti veri non ne abbiamo trovati, perché lì si scenderebbe nel soggettivo e per questi auricolari non avrebbe senso. In ogni caso, vi lasciamo il link all'acquisto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

