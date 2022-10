OnePlus 10 Pro e OPPO Find X5 sono i top del Prime Day ad un prezzo super!

La prima giornata di sconti è andata a gonfie vele ed ora siamo nel momento culminante dell'Amazon Prime Day di ottobre: le offerte esclusive continuano su tanti prodotti, ma se sei in cerca di un nuovo smartphone top di gamma ci sono un paio di alternative davvero niente male. OnePlus 10 Pro e OPPO Find X5 scendono a prezzi super convenienti, ma saranno disponibili ancora per poco!

Amazon Prime Day di ottobre: OnePlus 10 Pro e OPPO Find X5 al miglior prezzo

Sia OnePlus 10 Pro che OPPO Find X5 sono disponibili a prezzo ribassato grazie alle offerte esclusive Prime: un'occasione da prendere al volo se puntate ad un top di gamma conveniente, con specifiche di tutto rispetto, un'ottima fotocamera ed un look elegantissimo!

Il top di OnePlus scende al minimo storico (12/256 GB a 733€, cliccando su Applica Coupon all'interno della pagina del prodotto) ed è un terminale che non ha bisogno di presentazioni. Un design tutto nuovo, uno schermo Samsung AMOLED E5 con bordi curvi e risoluzione QHD+, una batteria capiente (5.000 mAh), la ricarica da 80W e la collaborazione con Hasselblad per la fotocamera; il tutto è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Anche OPPO Find X5 non scherza di certo: il prezzo scende a 698€ e anche in questo caso parliamo di uno smartphone stellare. Il design è stilosissimo, con un elegante schermo OLED da 6.55″ a 120 Hz; l'interno cela una batteria da 4.800 mAh con ricarica da 80W, anche wireless da 30W. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 888 mentre la fotocamera da 50 + 50 MP con IMX766 è dotata di OIS e potenziata dal chip MariSilicon X.

Non potevamo non consigliarti anche delle alternative: OnePlus e OPPO rappresentano delle occasioni ghiotte ma ci sono anche un paio di modelli Realme e Xiaomi a prezzi davvero convenienti!

