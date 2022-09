Il periodo della pandemia ha dato un impulso importante alle piattaforme dedicate alle videoconferenze, con un passaggio netto dalla sfera privata a quella professionale e legata all'istruzione. Zoom e Meet hanno colto nel segno, mentre Telegram è diventato man mano sempre più complesso e fornito. Ora arrivano novità anche per WhatsApp, che fa un primo passo in direzione delle videochiamate di gruppo ampliate grazie ai Call Links, i link per partecipare alle chiamate.

WhatsApp annuncia i link per le chiamate: cosa sono e come funzionano

Ma cosa sono effettivamente i link per le chiamate svelati da WhatsApp? L'annuncio ufficiale è arrivato da Mark Zuckerberg tramite Facebook: in un post il capo di Meta ha rivelato l'arrivo di questa nuova funzionalità che fa a rendere più complete le videochiamate. I Call Links sono dei link di collegamento che permettono di accedere ad una chiamata in corso con un semplice click.

WhatsApp ha mostrato nel dettaglio come funzionano i link per le chiamate: bastano un paio di passaggi per creare un link personalizzato.

Nella schermata principale di WhatsApp, entra nella sezione Chiamate;

oltre alle chiamate recenti, in alto trovi ad attenderti una nuova voce che permette di creare un link;

ora non resta che condividere il Call Link.

Gli utenti potranno cliccare sul collegamento per accedere alla videochiamata (insomma, nello stesso modo in cui avviene con altre applicazioni).

Quando arrivano i Call Links di WhatsApp?

Secondo quanto annunciato da Zuckerberg, la nuova funzione è attualmente in fase di rilascio: probabilmente sarà necessario attendere qualche giorno prima che arrivi effettivamente a tutti gli utenti WhatsApp.

Inoltre il capo di Meta ha sottolineato che i test per le videochiamate di gruppo fino ad un massimo di 32 partecipanti sono tuttora in corso. WhatsApp mira a diventare una nuova piattaforma per videoconferenze: vedremo se riuscirà a raggiungere la notorietà di rivali del calibro di Zoom anche in questo campo.

