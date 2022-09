Redmi A1 sta arrivando in Europa: abbiamo le prove

Seppur Xiaomi abbia ufficialmente abbandonato il programma Android One, la presentazione ufficiale di Redmi A1 ha riportato in auge il concetto di Android stock. Per il lancio di questo nuovo smartphone, infatti, la compagnia ha deciso di riutilizzare un software privato della MIUI e reso quanto più snello. E se inizialmente il nuovo dispositivo è stato fatto esordire solamente in Asia, adesso sta arrivando anche in Europa.

Xiaomi “conferma”: Redmi A1 sarà lanciato anche qua in Europa

No, a dirlo non è stata Xiaomi, anche se il suggerimento ci arriva proprio dalle azioni della compagnia. Nel corso delle ore passate, infatti, all'interno dei server MIUI è comparsa pubblicamente la build V13.0.3.0.SGMEUXM, ovvero la MIUI 13 EEA destinata proprio a Redmi A1. Un indizio che ci fa capire in maniera piuttosto esplicita che lo smartphone, dopo India e Russia, verrà commercializzato anche nel nostro continente.

Rimane da capire, però, se Redmi A1 arriverà ufficialmente in Italia o se rimarrà confinato ad alcuni paesi selezionati dell'Europa; fra l'altro, ricordiamo che stiamo attendendo anche il debutto di Redmi A1+, che condivide la stessa ROM che A1: che sia proprio la variante maggiorata quella che debutterà in occidente?

Per chi non lo conoscesse, Redmi A1 è uno smartphone low-cost con schermo LCD da 6,52″ HD+, chipset MediaTek Helio A22, batteria da 5.000 mAh e fotocamera da 8 MP.

