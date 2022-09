Redmi A1+ sarà il nuovo low-cost… senza MIUI!

Dopo aver assistito al debutto ufficiali dell'ultimo modello low budget da parte della costola di Xiaomi, si parla di un'ennesima aggiunta sotto il nome di Redmi A1+. Una serie, quella Redmi A, che punta a sostituire l'ormai defunta serie Redmi Go, che come quella Xiaomi Mi A con Android One è stata abbandonata. E lo fa proprio affidandosi a un comparto hardware molto modesto ma un software calibrato di conseguenza senza MIUI: vediamo tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Redmi A1+: tutto quello che c'è da sapere

Redmi A1+ erediterà la stessa linea estetica del modello base, cioè una scocca in plastica con texture simil-pelle pensata per non trattenere le impronti, nelle tre colorazioni Light Green, Light Blue e Black. La vera novità la si troverà sulla scocca posteriore, dove troveremo il sensore d'impronte digitali che manca sul modello di partenza.

Scheda tecnica

Dimensioni di 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per 192 grammi

Display LCD con notch a goccia da 6,52″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, refresh rate a 60 Hz, campionamento del tocco a 120 Hz, luminosità a 400 nits, NTSC a 70%

SoC MediaTek Helio A22 a 12 nm

CPU octa-core ARM Cortex-A53 fino a 2,0 GHz

GPU PowerVR GE8300 a 660 MHz

2 GB di RAM LPDDR4X

32 GB di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB

supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, ingresso mini-jack

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W

doppia fotocamera posteriore da 8 MP f/2.0 con sensore di profondità

fotocamera frontale da 5 MP f/2.2

sistema operativo Android 12

Prezzo e data d'uscita

Non abbiam ancora una data di presentazione ufficiale per Redmi A1+, il cui lancio sembra comunque molto vicino. Mancano anche informazioni sul prezzo, che sarà comunque superiore ai 6.299 INR del modello base; considerato che Redmi A1 dovrebbe arrivare in Europa al costo di 99€, ci aspettiamo che un eventuale lancio del modello Plus avrebbe un prezzo sopra i 100€.

