Xiaomi Mi A3: l’addio ufficiale ad Android One

Ricordo ancora quando nel 2019 mi recavo a Madrid per la presentazione di Xiaomi Mi A3, l'ultimo capitolo di una saga Android One che ha avuto poco fortuna. Il suo scopo era quello di diffondere Android Stock sul mercato, un obiettivo che Google aveva già provato a raggiungere nel 2013; forse alcuni di voi ricorderanno gli smartphone Play Edition, cioè delle versioni in cui le UI proprietarie di smartphone Samsung, HTC, Motorola e Sony venivano sostituite dalla versione base di Android. Il progetto non ebbe successo e dal 2014 venne sostituito da Android One, in collaborazione con brand quali Nokia, Xiaomi e Motorola.

Xiaomi Mi A3 non riceverà più aggiornamenti: la fine di Android One per Xiaomi

Ma così come il programma Play Edition, anche quello Android One non ha avuto particolare successo, pur essendo riuscito a durare per qualche anno. Gli ultimi modelli usciti sul mercato risalgono al 2021 con la serie X e G di Nokia, ma da allora tutti gli altri produttori coinvolti se ne sono tirati fuori; soprattutto Xiaomi, che con il programma Android One ha avuto più problemi che benefici. Il caso più esemplare è senza ombra di dubbio il disastro dell'aggiornamento ad Android 10, che a causa dei bug software è stato rilasciato e rimandato più volte, arrivando persino a causare problemi allo schermo e a mandare in bootloop lo smartphone; problemi che, tanto per gradire, si sono ripresentati anche con Android 11. E dopo il turno della serie Mi A2, adesso è arrivata l'ora anche per Xiaomi Mi A3 di dire stop agli aggiornamenti.

Updates for #MiA3 are gone. It's the end of Android One for Xiaomi. pic.twitter.com/wuIR02Bd13 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 23, 2022

“Non rilasceremo più aggiornamenti software o firmware (inclusi gli aggiornamenti di sicurezza) per Mi A3 (Android One) e potremmo non rispondere più nemmeno alle segnalazioni di vulnerabilità della sicurezza“. È questo il messaggio con cui il team Android fa sapere che i possessori di Xiaomi Mi A3 non riceveranno più update sul proprio smartphone, essendo passati i tre anni di supporto previsto per le patch di sicurezza; l'ultimo aggiornamento risale ormai allo scorso febbraio.

Visti gli scarsi risultati raggiunti, già nel 2020 Xiaomi confermò ufficiosamente che non ci sarebbe mai stato Xiaomi Mi A4 e in generale nessun seguito alla sfortunata serie Mi A. E da parte di Google è chiaramente calato l'interesse nello spingere sul programma Android One, essendo entrata nel mercato degli smartphone con la sua gamma Pixel.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il