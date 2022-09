La tua casa diventa smart con Geekmall: -65% su purificatori, aspirapolvere e non solo

Dopo i saldi sulle bici elettriche, lo store Geekmall ritorna alla carica ed ha ancora tanto da mostrare: questi ultimi giorni di settembre ci regalano le offerte Smart Home con sconti pazzi (fino al 65% in meno) su aspirapolvere Roborock, Proscenic, Shunzhao, elettrodomestici da cucina, prodotti intelligenti per animali e tanto altro ancora, sia in offerta lampo che con coupon!

Geekmall lancia la promo Smart Home: risparmia con tante offerte ed i nuovi coupon

La nuova promozione targata Geekmall vi permette di risparmiare sui prodotti per la casa smart, con un occhio verso le pulizie (ci sono numerosi robot aspirapolvere e vacuum cleaner). Tuttavia, come anticipato anche in apertura, non mancano soluzioni intelligenti per animali (come lettiere automatiche, dispenser per cibo e acqua, ciotole smart).

Abbiamo poi vari purificatori d'aria, ventilatori e purificatori, insieme ad alcuni elettrodomestici utilissimi in cucina (come friggitrici ad aria, griglie elettriche e robot).

Ma quali sono i prodotti più interessanti? Impossibile non citare Roborock S7: si tratta di un robottino aspirapolvere/lavapavimenti con tecnologia VibraRise, navigazione intelligente tramite LiDAR, aspirazione HyperForce da 2.500 PA e fino a 180 minuti di autonomia. Il fratello maggiore S7 Pro Ultra offre una potenza ancora maggiore (5.100 PA) ed una pratica dock di svuotamento.

Chi preferisce fare da sé, troverà un valido allenato in Roborock Dyad, l'aspirapolvere senza fili super potente (13.000 PA), con rulli autopulenti, funzione lavapavimenti ed una versatilità stellare.

Sempre per gli amanti delle pulizie senza sforzo, vi segnaliamo anche i robottini Proscenic 850T e ILIFE W455: sono due modelli performanti, nel primo caso aspirapolvere con mop e nel secondo un pratico lavapavimenti intelligente.

Risparmia con i nuovi coupon Geekmall

Oltre alle offerte lampo presenti nella pagina della promozione, lo store Geekmall ha reso disponibili anche vari coupon per un ulteriore risparmio. Di seguito trovate i codici sconto, insieme alla spesa minima per il loro utilizzo.

5€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon: GEEKMALL100



10€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon: GEEKMALL220



15€ di sconto su una spesa di 800€ Coupon: GEEKMALL450



Concludiamo la nostra panoramica con il link alla pagina dell'evento e ai vari prodotti citati: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il