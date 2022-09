Google Pixel Tablet potrebbe debuttare in due varianti e avere un display da 11″

Google Pixel Tablet starebbe per entrare nella fase EVT, ovvero test di convalida ingegneristica. In altre parole, sia il design che l'hardware del primo tablet di casa Mountain View sarebbero pronti e l'azienda starebbe adesso lavorando alla finalizzazione del dispositivo. Da questo momento in poi, non si dovrebbe più parlare di prototipo.

Anzi, a detta della fonte, Google avrebbe persino inviato alcune unità di Pixel Tablet in India per test e certificazioni varie. Sembrano anche arrivare i primi dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo, di cui fino a qualche momento fa si sapeva poco e niente.

Trapelano i primi dettagli sulle caratteristiche di Google Pixel Tablet

Finalmente, sembra che il primo tablet di cassa Google stia abbandonando quell'alone di mistero che lo ha avvolto per così tanto tempo e iniziano a trapelare i primi indizi sulle specifiche tecniche. Stando alle indiscrezioni, infatti, Pixel Tablet potrebbe essere disponibile in due opzioni archiviazione, ovvero un modello da 128 GB e uno da 256 GB. Inoltre, si dice che il dispositivo possa presentare un ampio display da 10.95″ e offrire supporto per lo standard Wi-Fi 6.

Voci precedenti parlavano di una doppia fotocamera esterna, del supporto per lo stilo (confermato anche dallo sviluppatore sviluppatore Kuba Wojciechowski), e della presenza di un SoC Tensor di seconda generazione. Infine, i rumor vogliono che Pixel Tablet funzioni con una build a 64 bit di Android 13 per un minore utilizzo della RAM e prestazioni complessive migliorate. Potrebbe anche esserci una versione Pro.

Il lancio del primo tablet di casa Google è atteso per il prossimo anno.

