vivo Y73t: un nuovo medio-gamma con Dimensity 700 e batteria da 6.000 mAh

Dopo il lancio di vivo Y52t avvenuto proprio qualche giorno fa, il colosso della tecnologia ha di recente alzato il sipario su un nuovo medio-gamma di tutto rispetto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo vivo Y73t.

vivo Y73t: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di vivo Y73t non è molto diverso da quello di altri recenti smartphone lanciati dal brand. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni (Fog Blue, Autumn e Mirror Black), presenta una grossa isola fotografica rettangolare all'interno della quale alloggiano due obiettivi e il flash LED e angoli arrotondati.

Il display è un'unità da 6.58″, di tipo LCD ed offre una risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento standard a 60 Hz. Lo schermo presenta un notch a goccia per la fotocamera frontale ed è circondato da cornici sottili su tre lati, mentre quella inferiore è leggermente più spessa.

Specifiche tecniche

Cosa offre questo nuovo dispositivo vivo dal punto di vista delle specifiche tecniche? Anzitutto, un processore MediaTek Dimensity 700 supportato da 8 o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Passando al comparto fotografico, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP accompagnato da una lente macro da 2 MP, mentre la fotocamera interna per videochiamate e selfie è da 8 MP.

Altre caratteristiche di vivo Y73t includono una grande batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 44 W, oltre ad un lettore di impronte digitali montato lateralmente, un jack audio da 3.5 mm e alla presenza di Android 12 con OriginOS a bordo.

vivo Y73t – Disponibilità e prezzo

vivo Y73t è disponibile in Cina nelle colorazioni Fog Blue, Autumn e Mirror Black ad un prezzo a partire da 1.399 yuan (circa 200€ al cambio) per la variante 8/128 GB. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

