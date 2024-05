iQOO 13 sarà più potente e con tanta batteria: ecco i primi dettagli

Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo ancora: iQOO è uno dei brand più interessanti sulla piazza, con tanti flagship killer all’attivo (tutti dotati di caratteristiche al top). Peccato che si tratti di un marchio limitato ai mercati cinese ed indiano, anche se comunque è possibile mettere le mani sui suoi dispositivi tramite store di terze parti. La prossima novità dell’azienda di vivo sarà la serie iQOO 13, probabilmente composta da due modelli (standard e Pro): ecco le prime indiscrezioni su quello che ci aspetta.

iQOO 13: arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma del brand di vivo

iQOO 12 – Crediti: iQOO

Ovviamente è impossibile non pensare a vari miglioramenti, sopratutto sul fronte delle performance. Il noto insider cinese Digital Chat Station ha snocciolato vari dettagli su iQOO 13 e com’è facile immaginare non può che trattarsi di un flagship con Snapdragon 8 Gen 4. Il futuro chipset di punta targato Qualcomm arriverà ad ottobre e di conseguenza è probabile che dovremo pazientare fino a novembre per l’uscita dei top iQOO. Tra le altre caratteristiche menzionate dal leaker troviamo uno schermo OLED 8T LTPO con risoluzione 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) e memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

iQOO 12 – Crediti: iQOO

Un altro insider si sbottona su batteria e ricarica: iQOO 13 dovrebbe puntare ai 6.000 mAh con una potenza di 120W. Un passo avanti non da poco, visti i 5.000 mAh e i 5.100 mAh di iQOO 12 e 12 Pro. In realtà questo dovrebbe essere uno dei trend dei prossimi top di gamma (OnePlus 13, OPPO Find X8 e Realme GT 6 Pro): tutti dovrebbero avere batterie da ben 6.000 mAh.

Per ora non ci sono altre novità su iQOO 13 e sul fratello maggiore Pro: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con altri dettagli. Comunque manca ancora tanto all’uscita (probabilmente fissata per novembre 2024), quindi di certo ci ritroveremo alle prese con indiscrezioni e fughe di notizie.

