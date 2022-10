Nothing intriga i fan con i concept render delle cuffie over-ear

Ormai è chiaro: quando si parla di Nothing, l'attenzione è sempre alta e riguarda sempre qualcosa in termini di stile e design. Anche quelli non ancora realizzati dallo stesso brand, visto che Nothing ha riportato alcuni concept render di cuffie over-ear realizzati da un fan: curiosi di vederli?

Nothing Head (1), il brand chiede ai fan se vogliono delle cuffie over-ear

A riportare i concept render del fan designer è lo stesso Carl Pei, che presenta dunque le varie opzioni sia di colore che di stile di queste cuffie over-ear, che effettivamente richiamano in maniera importante sia gli auricolari Ear (1), sia lo smartphone Nothing Phone (1). Il CEO del brand ha già dato anche un nome alle cuffie, chiamandole Head (1) ed in effetti, calza a pennello.

Il designer le ha immaginate con una scocca trasparente, ormai marchio di fabbrica di Nothing grazie alla Glyph Interface, ma anche molto sottili (e immaginiamo leggere) nonostante due padiglioni abbastanza ricchi di componenti ben visibili. Il concept si presenta sia in nero che in bianco e, inoltre, l'utente ha avuto anche un'idea realizzando una possibile custodia di ricarica wireless in puro stile della startup.

Ma la cosa bella è che la stessa Nothing ha chiesto ai fan se dovessero pensarci davvero e, considerando che sarebbe un prodotto di sicuro impatto, speriamo proprio che lo prendano in considerazione. Intanto, il 26 ottobre 2022 avremo a che fare con le Ear (Stick), nuova espressione audio in-ear.

