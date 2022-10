Come installare GCam su Nothing Phone (1) | Download

Fin dal debutto il primo smartphone targato Nothing ha fatto parlare di sé per il suo stile unico ed inconfondibile. La scocca è dotata di circa 900 luci LED, per un effetto stiloso e decisamente mai visto prima. Se il dispositivo di Carl Pei vi ha conquistati ma siete amanti di Google Camera, niente paura perché la soluzione è subito disponibile. Ecco come fare per effettuare il download ed installare GCam sul vostro nuovo Nothing Phone (1)!

Come avere GCam a bordo di Nothing Phone (1)

Ma perché Google Camera è così importante? L'app fotocamera di Big G arriva preinstallata a bordo dei dispositivi Pixel e viene considerata come una delle migliori quando si parla del settore mobile. Nel corso degli anni abbiamo assistito al rilascio di numerosi port di GCam, per i modelli più disparati ed ora tocca anche a Nothing Phone (1).

Il telefono della casa di Carl Pei è dotato di un sensore principale IMX766 di Sony con tanto di OIS ed accompagnato da un modulo ultra-wide. Per saperne di più, eccovi il nostro approfondimento!

Dove scaricare l'apk del port di Google Camera | Download

Avete già Nothing Phone (1) e volete scaricare l'apk del port di GCam? Google Camera offre tantissimi vantaggi in termini di qualità ed effetti, con funzioni decisamente ghiotte (come la modalità Astrofotografia, ad esempio). Per una versione stabile, date un'occhiata alla versione 8.4 di BSG: si tratta di quella considerata più affidabile e che offre vari miglioramenti rispetto all'app standard dello smartphone.

Scarica GCam v8.4 tramite questo link: effettuate il download del file MGC_8.4.600_A10_V13_MGC.apk, ovvero il secondo dell'elenco. Nel caso in cui questa prima versione non funzioni correttamente, provate AGC 8.4 di BigKaka: il file da scaricare è AGC8.4.300_V9.1_Fix1.apk, il primo nell'elenco.

Come installare GCam su Nothing Phone (1): guida passo passo

Avete scaricato il file apk ma non sapete come procedere? Allora eccovi una guida dettagliata su come installare GCam a bordo del vostro Nothing Phone (1). Si tratta di una procedura semplicissima.

Come avere Google Camera su Nothing Phone: guida all'installazione Effettuare il download del file. Ovviamente il primo passo è quello di scaricare il file apk che vi interessa e salvarlo nella memoria dello smartphone. Aprite il file apk. Dopo il download individuate il file e provate ad aprirlo: sarà il sistema a chiedervi l'autorizzazione per installare applicazioni da fonti esterne o sconosciute. Abilitate l'installazione da fonti esterne. Per abilitare l'installazione da fonti sconosciute, recatevi in Impostazioni, Sicurezza/Privacy per trovare la voce che vi interessa. Procedete con l'installazione. Ora provare ad installare il file apk e vedrete che l'applicazione verrà aggiunta senza alcun problema.

Dopo la procedura non resta che testare il port di GCam che avete scelto per il vostro Nothing Phone (1): in caso di difetti, potete provare la versione alternativa.

Ricordiamo che queste applicazioni sono create da sviluppatori terzi per portare le funzionalità di Google Camera a bordi di smartphone Android non Pixel. Non si tratta di app ufficiali, quindi potrebbero non funzionare correttamente (bisogna provare).

