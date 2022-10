Ufficiale: OPPO e OnePlus bannate in Germania

A quanto pare, la situazione attorno al ban in Europa per OPPO e OnePlus è più seria del prevista e potrebbe coinvolgere anche Realme e vivo. Forse ricorderete che lo scorso luglio Nokia ha citato in giudizio le due compagnie cinesi per la violazione di brevetti, rivolgendosi al tribunale competente di Mannheim per la risoluzione della vicenda legale. In attesa che le parti arrivino a un eventuale accordo, Nokia ha richiesto e ottenuto il blocco in Germania della vendita degli smartphone coinvolti. Quando ve ne avevamo parlato inizialmente la situazione era ancora in fase di sviluppo, ma adesso ha assunto connotati ben decisi e che mettono a rischio l'operatività delle aziende incriminate.

Aggiornamento 11/10: arriva il ban ufficiale contro OPPO in Germania. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Arriva il ban in Germania per OPPO e OnePlus, anche Realme e vivo rischiano di lasciare l'Europa

Era il 2018 quando Nokia depositava brevetti relativi all'utilizzo di tecnologie legate alla connettività 4G e 5G, di cui è diventata leader negli anni. Ed è stato nel 2021 che Nokia ha citato in giudizio OPPO e Lenovo (e i rispettivi sub-brand OnePlus e Motorola) per la loro violazione di questi brevetti, che richiedono il pagamento di royalties pari a 2,50€ per ogni smartphone. Ma se con Lenovo ha raggiunto un accordo pacifico, lo stesso non è accaduto con OPPO, che ha definito “irragionevolmente alta” questa tassa e ha presentato ricordo al tribunale di Monaco 1. Arriviamo così a oggi, con OPPO e OnePlus che, avendo perso il ricorso, dal 5 agosto si sono viste costrette a interrompere la vendita di smartphone in Germania.

Visitando il sito ufficiale di OnePlus Germania si può constatare la sparizione degli smartphone dal catalogo, mentre rimangono tutti gli altri dispositivi non telefonici come cuffie, caricatori e quant'altro. Lo stesso vale per il sito di OPPO Germania, con tanto di messaggio nella home che rassicura i clienti sul supporto degli smartphone precedentemente acquistati. E immaginiamo che lo stesso avverrà anche nei vari negozi fisici presenti nella nazione tedesca.

Per il momento, rivenditori come MediaMarkt (il nostro MediaWorld), Saturn, Amazon e gli operatori telefonici potranno continuare a vendere gli smartphone già nei magazzini fino a esaurimento scorte. Si menziona anche la possibilità di importarne di nuovi dalle filiali all'estero, fra cui i Paesi Bassi, anche se Nokia potrebbe agire richiedendo una confisca doganale.

È anche possibile che OPPO decida di abbandonare definitivamente la Germania: dei quasi 150 milioni di smartphone venduti globalmente nel 2021, solo 2 milioni sono stati venduti in Germania, e immaginiamo che la quota di OnePlus sia ancora minore. Qualcuno potrebbe chiedersi perché dovrebbero preferire la dipartita piuttosto che a sborsare 2,50€ per ogni smartphone: il problema è più profondo, perché per accettare andrebbe stipulato un accordo di licenza su scala mondiale, ergo pagare le royalties anche su tutti gli altri smartphone venduti nel resto del mondo.

A questo punto, ci si chiede quale sarà il futuro delle due aziende in Germania: come ha dichiarato un portavoce, “nonostante la sospensione della vendita e della commercializzazione di alcuni prodotti, OPPO continuerà ad operare in Germania“. Tuttavia, Nokia non si è fermata qui, perché per lo stesso motivo anche Realme e vivo sono state citate in giudizio in Francia, Finlandia, Svezia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi. Qualora i vari tribunali nazionali dessero ragione a Nokia, si configurerebbe una situazione alquanto negativa per OPPO, OnePlus, Realme e vivo, che si vedrebbero buttate fuori da alcuni dei principali mercati europei, per quanto l'Italia non sembra ancora coinvolta. Fra l'altro, è ironico che a inizio 2022 la stessa Nokia sia stata citata in giudizio in Europa per la violazione di brevetti che hanno comportato il ritiro di alcuni suoi smartphone dal commercio.

Comunicato OPPO | Aggiornamento 09/08

Ecco il comunicato ufficiale di OPPO sulla vicenda del ban in Germania:

“In quanto proprietaria di numerosi brevetti 5G, OPPO attribuisce grande valore al ruolo della proprietà intellettuale nell'innovazione. Abbiamo una storia di accordi di cross-licensing con molte aziende leader e ci impegniamo a promuovere un ecosistema di proprietà intellettuale corretto e fondato su sani principi. Il giorno successivo alla scadenza del contratto 4G tra OPPO e Nokia, quest'ultima si è immediatamente rivolta al tribunale dopo aver richiesto un compenso irragionevolmente alto per il rinnovo. Il nostro impegno a lungo termine per il mercato tedesco rimane invariato e stiamo lavorando in modo proattivo con le parti interessate per risolvere la questione in corso. Fatta eccezione della sospensione delle vendite e della commercializzazione dei prodotti in questione sui canali di proprietà di OPPO, quest'ultima continuerà a operare in Germania. Nel frattempo, gli utenti possono continuare a utilizzare i prodotti OPPO, accedere ai servizi post-vendita, ricevere i futuri aggiornamenti del sistema operativo e altro ancora.“

Comunicato Nokia | Aggiornamento 17/08

Dopo il comunicato di OPPO, anche la diretta interessata Nokia si esprime ufficialmente sulla questione ban in Germania:

“Due tribunali tedeschi hanno stabilito che OPPO sta utilizzando le tecnologie brevettate di Nokia nei suoi smartphone e li sta vendendo illegalmente senza licenza. È stato anche scoperto che Nokia ha agito in modo equo. Il modo più semplice per OPPO di risolvere la questione è rinnovare la licenza a condizioni “

Comunicato OnePlus e vivo | Aggiornamento 24/08

Ecco il comunicato ufficiale di OnePlus:

“OnePlus rispetta diligentemente le leggi e i regolamenti in tutti i mercati in cui opera. In qualità di marchio tecnologico leader, riconosciamo l'importanza della proprietà intellettuale nel guidare l'innovazione e un accesso equo di grande valore ai brevetti essenziali. La richiesta di Nokia di una tariffa irragionevolmente alta è dannosa in tal senso. Stiamo lavorando attivamente con le parti interessate per risolvere la questione legale in corso. Mentre le vendite e la commercializzazione dei prodotti in questione sono sospese, OnePlus rimane impegnata nel mercato tedesco e continuerà le nostre operazioni. Nel frattempo, gli utenti di OnePlus in Germania possono continuare a godere dei nostri prodotti e servizi correlati come aggiornamenti software regolari e il nostro servizio post-vendita come prima.”

Il ban è ufficiale | Aggiornamento 11/10

Dopo averla bloccata dal mercato offline, diventa ufficiale il ban in Germania contro OPPO, costringendola a essere estromessa anche dal mercato online per gli store digitali. La corte tedesca di Karlsruhe ha respinto il ricorso di OPPO per la sospensione del contenzioso con Nokia: mancano dettagli specifici, ma sembra proprio che l'avventura tedesca di OPPO si concluda qua; per quanto riguarda OnePlus, essendo un sub-brand OPPO dovrebbero valere le stesse limitazioni. Nel frattempo, Nokia si starebbe muovendo per attuare le stesse restrizioni anche in altre nazioni europee, come in Olanda, non solo ai danni di OPPO ma anche di vivo.

