Creality presenta Falcon2 40W, la nuova versione del suo incisore laser a colori

Il brand Creality ha lanciato una versione aggiornata di Falcon2 22W, ossia Falcon2 40W, che è anche il primo incisore laser con raggio di luce regolabile. Questa tipologia di prodotti inizialmente era solo appannaggio dei produttori industriali, ma ora viene sempre più adottata da piccole imprese, designer, produttori e semplici appassionati. La pratica dell'incisione laser a casa o in ufficio è più semplice e conveniente che mai: se siete in cerca di una modello nuovo di zecca, in grado di offrire prestazioni top e tecnologia d'avanguardia, allora il nuovo Falcon2 40W è di certo la scelta migliore!

Creality Falcon2 40W: specifiche, prezzo e uscita dl nuovo l'incisore laser a colori

La grande novità di Creality Falcon2 40W è la presenza di un punto luce regolabile: infatti è possibile regolare la dimensione del raggio di luce in base alle esigenze di incisione e taglio, rendendolo adatto sia per oggetti più spessi che per quelli più sottili, di conseguenza con una maggiore efficienza di lavoro e risultati migliori.

Ovviamente l'utilizzo di Falcon2 40W avviene in tutta sicurezza: sono presenti vari sistemi di monitoraggio (della potenza, del flusso dell'aria e il controllo delle impostazioni), mentre la funzione Air Assist è in grado di soffiare via il fumo e la polvere in moda sia da garantire un taglio pulito e uniforme che da proteggere dallo sporco la lente del laser.

Un'altra caratteristica fondamentale di Falcon2 40W è la possibilità di incidere a colori: il dispositivo è abbastanza potente da generare un raggio laser che se utilizzato sull'acciaio inossidabile è in grado di produrre un ampio spettro di colori. Il dispositivo offre poi una velocità fino a 25.000 mm/min, per una maggiore celerità durante l'utilizzo ma sempre con la massima efficienza.

Grazie alla funzione di anteprima dinamica offline è possibile posizionare e regolare con precisione, senza collegarsi al computer. Basta una leggera pressione per regolare con precisione 1 mm mentre basta premere in modo prolungato per regolare 10 mm/s.

Altre caratteristiche importanti

Tra gli altri aspetti importanti dell'incisore laser Falcon2 40W troviamo un occhio di riguardo alla sicurezza. Come evidenziato poco sopra abbiamo il monitoraggio del flusso dell'aria, dell'obiettivo e della fiamma (quest'ultimo è in grado di rilevare eventuali fiamme, bloccando la macchina e attivando un indicatore di allarme lampeggiante).

Sono presenti poi varie protezioni:

fine corsa bidirezionale;

stop automatico d'allarme se il laser colpisce il bordo della macchina;

funzione di stop attivo (in caso di urti, cadute e ribaltamenti del dispositivo);

stop tramite pulsante fisico per l'arresto d'emergenza.

L'incisore laser è poi facilissimo da montare: bastano solo tre passaggi (unendo insieme tre moduli pre-assemblati). Falcon2 40W è compatibile con vari sistemi operativi (Windows e MacOS) e software (come LaserGRBL, LaserBurn). Grazie alla modalità di creazione offline, basta inserire una schedina TF per lavorare in qualsiasi momento.

Il tutto in una struttura robusta e affidabile, realizzata in lega di alluminio e dotata di un'eccellente stabilità grazie ai cuscinetti in silicone.

Dove comprare Falcon2 40W

Il nuovo incisore laser a colori Falcon2 40W è disponibile in preordine sullo store ufficiale di Creality (lo trovate qui), con una promozione lancio valida da 1 all'8 giugno 2023; inoltre è possibile effettuare il pre-order con un deposito di 100$ per ricerche uno sconto aggiuntivo di ben 500$! È presente anche un'iniziativa aggiuntiva – tramite questa pagina: date un'occhiata per maggiori dettagli!

