Mai più compleanni dimenticati grazie a Google Contatti

Google ha finalmente aggiornato l'app Contatti per supportare una funzione di base che da sempre caratterizza le rubriche degli smartphone. Dal mese di marzo, l'azienda di Mountain View ha iniziato a testare una nuova versione di Google Contatti per Android che permettesse la registrazione dei compleanni e la relativa ricezione delle notifiche. Il rollout di questa nuova versione è iniziato in questi giorni per tutti.

In Google Contatti è finalmente possibile registrare i compleanni e ricevere le notifiche

Grazie alla nuova versione di Google Contatti è possibile aggiungere in rubrica il compleanno di amici, parenti e colleghi direttamente dalla loro scheda. Una volta aggiornata l'app è possibile fare tap su “Aggiungi compleanni” per iniziare subito a registrare le date di nascita dei propri contatti. Per ogni persona, inoltre, è possibile decidere se ricevere o meno una notifica in prossimità del compleanno.

Questa nuova funzione è in fase di rollout su tutte le versione 4.7.26.x: questo significa che nel corso delle settimane tutti gli utenti dovrebbero essere in grado di sfruttare la possibilità di aggiungere i compleanni in rubrica, ma l'attivazione avverrà come sempre a scaglioni. Con questa nuova funzione sarà impossibile dimenticare il compleanno degli amici, a patto che prima si conosca almeno la loro data di nascita!

Chissà che presto non sia l‘intelligenza artificiale integrata in Android 14 a ricordarci del compleanno dei nostri cari.

