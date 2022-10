Chromecast 4K con Google TV si aggiorna: ecco Android 12

Big G ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per Chromecast 4K con Google TV, il celebre dispositivo che è in grado di rendere smart qualsiasi televisore, portando Android 12. Il nuovo aggiornamento introduce finalmente una nuova versione dell'OS del robottino verde e diverse migliorie per la visione dei contenuti.

Android 12 arriva finalmente su Chromecast 4K con Google TV

Dopo aver lanciato sul mercato la versione Full HD di Chromecast con Google TV, gli sviluppatori hanno finalmente pubblicato anche un nuovo aggiornamento il sistema operativo della versione 4K che finalmente è dotata di Android 12.

L'aggiornamento (versione STTE.220621.019.A2.9082754) pesa circa 722 MB ed include anche le patch di sicurezza di luglio 2022. Le funzioni più importanti introdotte con questo aggiornamento sono proprie quelle legate ad Android 12, in particolar modo quelle dedicate alla privacy.

Le novità di Android 12 su Chromecast 4K con Google TV

Come detto in precedenza, l'aggiornamento per Chromecast 4K con Google TV è molto corposo, con tante novità legate al sistema operativo. Andiamo ad esplorarle tutte:

Aggiornamento ad Android TV OS 12

Impostazioni per il controllo del formato HDR e del suono surround

Possibilità di scegliere tra diversi refresh rate

Migliorata sicurezza e privacy

Nuovo toggle per disabilitare o abilitare l'accesso a microfono e fotocamera per tutte le app

per tutte le app Patch di sicurezza di Android aggiornate a luglio 2022

Risoluzione di bug e miglioramento delle performance

Se non avete ricevuto ancora questo aggiornamento, potete effettuare una ricerca manuale tramite la sezione Aggiornamento di sistema sul vostro dispositivo. Per accedervi, basterà cliccare sulla propria immagine del profilo per avere accesso alle Impostazioni di sistema.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il