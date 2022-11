Il fai-da-te è più semplice con la nuova Wiha Home Toolbox di Xiaomi Mijia

Xiaomi ha svelato il crowdfunding di una nuova cassetta degli attrezzi della linea Mijia, dedicata a tutti gli amanti delle riparazioni e ovviamente ai professionisti del settore. Wiha Home Toolbox, questo il nome del prodotto, potrebbe avere tutto quello di cui c'è bisogno per diventare maestri del fai-da-te.

La cassetta degli attrezzi di Xiaomi Mijia: 60 strumenti per padroneggiare il fai-da-te

Xiaomi Mijia Wiha Home Toolbox è una cassetta degli attrezzi che include ben 60 strumenti professionali, tra cui: cacciaviti, cacciaviti di precisione, chiavi a cricchetto, chiavi esagonali, tronchesi, pinze ad ago, chiavi inglesi, martelli, smagnetizzatori, metro a nastro e livella.

Gli strumenti inclusi in questa incredibile cassetta degli attrezzi sono adatti praticamente a qualsiasi riparazione: potrete, per esempio, sistemare i raggi della bicicletta oppure le ruote dello skateboard, riparare dispositivi elettronici oppure stringere e avvitare i bulloni più difficili.

La valigetta, inoltre, può considerarsi un vero e proprio valore aggiunto. Ogni attrezzo è sistemato con cura, in modo da poter essere sempre preso e riposto facilmente, evitando di creare disordine. L'impugnatura rinforzata permette di trasportare la valigetta senza troppa fatica.

Xiaomi Mijia Wiha Home Toolbox è disponibile in Cina al prezzo promozionale per il crowdfunding di 1699 yuan (circa 235€), ma una volta terminata la campagna il costo del prodotto salirà a 1999 yuan (circa 275€).

Se siete alla ricerca di uno strumento più piccolo e in grado di avvitare in modo automatico, il cacciavite elettronico multi-uso di Xiaomi potrebbe proprio fare al caso vostro.

