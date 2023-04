Continua la crisi in Cina, ma Huawei si riavvicina alla top 5

Ancora una volta, il Q1 2023 ha significato per il mercato degli smartphone in Cina un calo del -5%, registrando le vendite più basse dal primo trimestre di 9 anni fa. È comunque un miglioramento rispetto ai cali a doppia cifra registrati negli scorsi mesi: merito dei saldi offerti durante il capodanno cinese per ravvivare una domanda ancora bassa rispetto a quanto sperato. È prevista un'ulteriore ripresa nel prossimo Q2, anche grazie all'aumento del +4,5% del PIL cinese: ma come sta andando per i marchi principali?

Le vendite di smartphone in Cina sono sempre in calo, ma Huawei sta rinascendo

Partiamo da vivo, che ha perso la 1° posizione nella classifica degli smartphone in Cina, con un calo del -15% che la posiziona sul gradino più basso del podio. Al suo posto c'è adesso Apple, in crescita del +6%, che nel Q1 ha registrato le vendite più alte degli ultimi anni, grazie soprattutto agli sconti offerti per la serie iPhone 14. A metà fra le due c'è OPPO, anch'essa in calo del -3% ma che vanta un poderoso +227% di OnePlus, che dopo essersi concentrata per anni su USA, Europa e India sta puntando molto sulla Cina con modelli come OnePlus 11 ed Ace 2/2V.

Tutti gli altri marchi sono in calo più o meno pronunciato, come Honor e Xiaomi rispettivamente al -18% e -14%, ma soprattutto Realme che scende addirittura del -33%. Ma il dato più interessante è quello che riguarda Huawei, in netta risalita del +41% e che raggiungendo una quota di mercato del 9,2% si sta avvicinando alla top 5 del mercato cinese, grazie alle vendite di modelli come la serie Nova 10 e Mate 50.

