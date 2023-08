Samsung Galaxy Z Flip 5 sfoggia la sua resistenza nelle mani di JerryRigEverything

Passano gli anni e aumentano le vendite di pieghevoli, specialmente nel caso di terminali come Samsung Galaxy Z Flip 5 che offrono un buon compromesso fra qualità e prezzo. Certo è che questa categoria di smartphone deve vincere il tentennamento di chi ancora non si fida dal punto di vista strutturale, ritenendo i pieghevoli ancora troppo fragili. Un modello come l'ultimo Samsung Galaxy Z Fold 5 ha comunque dimostrato di saper offrire un certo grado di resistenza, e adesso è arrivato di dimostrare altrettanto da parte del flip phone di ultima generazione.

JerryRigEverything mette a dura prova la resistenza strutturale di Samsung Galaxy Z Flip 5

È ancora una volta JerryRigEverything a mettere le mani sull'ennesimo malcapitato del suo test di resistenza, più importante che mai nel caso di un telefono come Samsung Galaxy Z Flip 5, che data la sua natura foldable, offre più punti potenzialmente deboli rispetto agli smartphone tradizionali. In precedenza, il diretto rivale RAZR 40 Ultra è caduto vittima del test di Zach, seppur si sia rivelato un episodio controverso.

Finché lo si tiene chiuso, lo schermo esterno di Z Flip 5 è adeguatamente resistente, grazie alla tecnologia Gorilla Glass Victus 2 che protegge il display da 3,4″. Ben diverso è il discorso per quello interno da 6,7″, che dovendosi piegare si affida alla tecnologia Ultra-Thin Glass che, trattandosi di un composto plastico, si riga abbastanza facilmente. La scocca che accoglie i due display è in Armor Aluminum, e la certificazione IPX8 lo rende teoricamente al sicuro dai liquidi. Nonostante l'assenza di certificazione contro la polvere, il test della sabbia viene passato in maniera quasi illesa.

Attenzione al lettore d'impronte laterale, però, perchè in caso di forte usura non funziona più, al contrario di altri smartphone dove anche con pesanti graffi la scansione avviene comunque. Va decisamente meglio nel famigerato bend test, da cui il flip phone Samsung esce senza alcun danno.

