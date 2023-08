Il nuovo monopattino elettrico KuKirin C1 è in offerta lancio a meno di 480€

Kugoo torna sotto i riflettori con un nuovo monopattino elettrico da città pensato per una guida comoda e sicura. KuKirin C1 arriva sullo store Banggood e non poteva mancare un'offerta lancio per risparmiare; e che occasione sarebbe senza l'immancabile spedizione gratuita dall'Europa?

KuKirin C1: il nuovo monopattino elettrico di Kugoo arriva su Banggood in offerta lampo

L'ultimo monopattino elettrico di Kugoo è una soluzione da città che non disdegna anche le sfide più impegnative. KuKirin C1 è dotato di un potente motore da 350W (fino a 740W di picco), perfetto per affrontare salite fino a 15°; il veicolo è alimentato da una batteria da 10 Ah, per un'autonomia fino a 40 km, ed offre una velocità di 25 km/h. Gli pneumatici da 14″ consentono di avere una guida comoda e stabile mentre il pratico cestino portapacchi posteriore si rivela utile per piccoli bagagli. Frontalmente è presente anche una luce LED, in modo da guidare in tutta sicurezza anche di sera. Infine si tratta di un modello pieghevole, in modo da poter essere trasportato senza troppo ingombro.

Il nuovo monopattino elettrico KuKirin C1 debutta su Banggood ed è subito in offerta lampo a soli 479€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

