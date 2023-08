Odiate il triplo punch-hole di Huawei Mate 60 Pro? C’è il trucco per nasconderlo

Se non bastasse la sorpresa provocata dell'improvvista presentazione di Huawei Mate 60 Pro, il nuovo top di gamma della compagnia cinese ha dato da discutere per il suo display. Dopo generazioni di una serie Mate contraddistintesi per avere una tacca in stile Apple, Huawei ha deciso di cambiare i piani e lanciare uno smartphone che per la prima volta si presenta con un design triplo punch-hole. Nella parte centrale del pannello ci sono tre fori, che ospitano la selfie camera e il sistema di sblocco facciale 3D. Una scelta che fa discutere per la sua invasività estetica, ma che fortunatamente può essere camuffata via software.

Il triplo punch-hole nel display di Huawei Mate 60 Pro può essere nascosto, ma perché non farlo di default?

The three holes of the Mate 60 Pro can be hidden. pic.twitter.com/EUdqVQc8sZ — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) August 29, 2023

Navigando nei vari menu relativi allo schermo, i primi possessori di Huawei Mate 60 Pro hanno scoperto che è presente un'opzione per visualizzare un punch-hole a pillola. Una scelta già vista su Huawei Nova 11 e che può essere replicata anche su Mate 60 Pro, in modo che la tacca nel display unisca i tre fori per restituire un look che si rifà all'Isola Dinamica di Apple. Viene da chiedersi perché Huawei abbia scelto di optare per un triplo foro di default anziché direttamente unire il tutto: per quanto lo spazio occupato sia sostanzialmente il medesimo, tre fori risultano meno armonici rispetto alla pillola.

Ma il display e le modalità di presentazione non sono le uniche cose controverse di Huawei Mate 60 Pro: l'azienda non lo ha spiegato, ma dentro c'è l'inedito Kirin 9000S su cui trovate un articolo dedicato.

