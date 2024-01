Apple complica il sideload: in arrivo revisioni e commissioni?

Il sideload su iOS 17 è sempre più vicino, ma Apple non si arrenderà tanto facilmente al cambiamento delle proprie politiche commerciali per quanto riguarda l’App Store. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino ha un piano ben preciso: controllare le app che vengono installate e richiedere agli sviluppatori il pagamento della commissione.

Apple non vuole perdere il controllo: app revisionate e commissioni anche con il sideload

In un nuovo report, il Wall Street Journal suggerisce che Apple stia pensando a come “difendersi” dall’entrata in scena del sideload. Accetto il fatto che l’Unione Europea non può essere sconfitta su questo campo e che l’installazione delle app da terze parti dovrà essere implementato per forza, la compagnia di Cupertino sta studiando delle mosse per evitare che la situazione le sfugga di mano.

In particolare, Apple sarebbe intenzionata a revisionare tutte le app installabili tramite sideload e a richiedere ugualmente la commissione agli sviluppatori. Al momento non sono note le cifre e le percentuali, ma negli Stati Uniti ai pagamenti di terze parti viene applicata una commissione del 27% che li rende meno appetibili che mai.

Sarà interessante capire la reazione dell’Unione Europea a queste nuove proposte di Apple, se i rumor dovessero essere confermati. L’appuntamento, ancora una volta, è fissato per il 7 marzo: data di entrata in vigore del DMA.

