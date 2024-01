Samsung e Google insieme per l’AI: Gemini al servizio di Galaxy S24 e Android

In occasione della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24, Google ha annunciato la partnership con l’azienda coreana per quanto riguarda le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Parte delle novità presentate per Galaxy AI, infatti, arriveranno anche sugli altri dispositivi Android grazie alla potenza dell’integrazione con il modello di linguaggio Gemini.

Circle to Search rivoluziona la ricerca, ma l’AI di Google e Samsung arriva anche in Auto

Crediti: Samsung

Cerchia e Cerca (Circle to search), per esempio, è un modo tutto di nuovo di cercare qualsiasi cosa il nostro occhio veda su uno smartphone Android. Con un semplice gesto, infatti, è possibile selezionare l’oggetto che ci interessa in un immagine e far partire immediatamente una ricerca su Google senza mai cambiare applicazione. Questa funzionalità arriverà anche su agli dispositivi Android ed in particolare sui Pixel 8 e 8 Pro.

Ma la partnership tra Google e Samsung non si ferma di certo qui: i nuovi Galaxy S24, infatti, potranno sfruttare la potenza di Gemini Nano per alimentare l’intelligenza artificiale di Magic Compose, per creare messaggi unici con stili diversi, mentre tramite Google Cloud gli smartphone potranno usufruire dell’AI generativa di Gemini Pro e Imagen 2.

L’intelligenza artificiale, tuttavia, non rimarrà confinata soltanto agli smartphone: anche Android Auto, infatti, potrà godere della potenza dell’AI riassumendo automaticamente i testi lunghi o le chat di gruppo mentre di è alla guida, in modo da ottenere più informazioni senza mai distrarsi.

