Samsung Galaxy S24: il sensore ID è migliore di quello di S23 (Video)

Di tutti i produttori nel panorama degli smartphone, Samsung è uno dei pochi che utilizza il sensore ID a ultrasuoni, e non fa differenza l’ultima serie Galaxy S24. Questa tipologia di sensore ID è migliore rispetto a quello più comune di tipo ottico, in quanto sfrutta gli ultrasuoni per mappare tridimensionalmente l’impronta digitale con una maggiore fedeltà. E con i suoi ultimi top di gamma, la compagnia sud-coreana ha deciso di utilizzare un nuovo sensore più evoluto rispetto a quello adoperato a bordo della serie S23.

Ecco come il sensore ID della serie Samsung Galaxy S24 è stato migliorato

Crediti: WekiHome

A prima vista, il sensore di sblocco biometrico posto al di sotto dello schermo di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra sembra lo stesso della serie S23, avendo le stesse dimensioni di 8 x 8 mm e tecnologia Qualcomm 3D Sonic. Grazie ai dati raccolti da app come Device Info HW, però, scopriamo che il sensore QBT2608 è stato sostituito dal più recente QFS4008.

Il risultato è che quest’ultimo sensore offre uno sblocco più rapido sui modelli della serie S24 rispetto a quelli della serie S23; tuttavia, vivo e iQOO rimangono una spanna sopra, in quanto utilizzano sui propri top di gamma i sensori Qualcomm 3D Sonic Max, il cui vantaggio primario è quello di offrire una superfice maggiore di sblocco.

