Snapdragon X Elite ha una data, e ci sarà anche un “nuovo Windows”

All’oligopolio composto da Intel, AMD ed Apple sta per unirsi anche Qualcomm, che con il suo Snapdragon X Elite vuole partire col botto. L’obiettivo del chipmaker statunitense è quello di diventare un punto di riferimento per il mercato dei computer, offrendo una nuova alternativa ai produttori di PC e notebook. Il 2024 sarà l’anno ufficiale del suo debutto nel settore informatico, come confermato dalla dirigenza di Qualcomm, e ad accompagnarlo ci sarà anche una nuova versione di Windows.

Ecco quando debutterà Snapdragon X Elite e i nuovi PC Windows con Qualcomm

Crediti: Qualcomm

In occasione dell’incontro con gli investitori e la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, il CEO Cristiano Amon ha confermato: non ci sarà alcun ritardo per l’esordio dello Snapdragon X Elite. Ha così dichiarato: “operiamo in un mercato particolarmente competitivo, fra AMD e i fornitori che progettano processori basati sull’architettura ARM, come Qualcomm e Apple con i suoi prodotti M1 e M2”.

Tutto partirà dalla metà del 2024 in vista della prossima stagione scolastica, quando i primi laptop basati su SoC Qualcomm giungeranno sugli scaffali: se vi steste chiedendo quali saranno i primi brand e modelli a montarlo, trovate un articolo dedicato che vi risponde.

Come previsto, non ci sarà un solo modello di Snapdragon X Elite: anche se il modello principale è basato su una configurazione con CPU Oryon a 12-core fino a 4,3 GHz (e relativi benchmark molto promettenti), è abbastanza probabile che ci saranno altre varianti meno potenti destinate a prodotti più economici.

Qualcomm è pronta a portare al pubblico il suo nuovo Snapdragon per PC, sforzo che sarà reso possibile solamente grazie alla partnership con Microsoft. Ad accompagnarlo ci sarà anche una nuova release di Windows, non ancora ben definita ma che dovrebbe essere ricca di funzioni AI e con una migliore emulazione delle app x86.

