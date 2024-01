Microsoft, cambiamento storico: nuovo tasto per l’AI di Windows 11

Preparatevi, perché da qui in avanti tutti i PC dotati di Windows 11 avranno un nuovo tasto e sarà dedicato all’intelligenza artificiale. “Oggi inizia l’era dei PC AI“, afferma Microsoft nel video teaser che anticipa questo cambiamento, cioè l’aggiunta di un tasto con cui poter richiamare rapidamente la sua piattaforma Copilot.

Microsoft Copilot, adesso l’AI di Windows 11 ha un suo tasto dedicato

Per incentivare l’utilizzo di Microsoft Copilot, la compagnia di Redmond ha deciso di introdurre un tasto dedicato a richiamare la sua piattaforma d’intelligenza artificiale, creata per migliorare la produttività e la vita di tutti i giorni dei suoi utenti. Sarà posizionato alla destra della barra spaziatrice, fra il tasto Alt e le frecce direzionali, e si tratta a tutti gli effetti della prima modifica al layout della tastiera Windows dall’intorduzione del tasto Windows/Start nel lontano 1994.

I primi PC dotati di questo tasto stanno facendo la loro comparsa in occasione del CES 2024 di Las Vegas, e permetterà agli utenti Windows di generare immagini, scrivere mail, riassumere testi e così via, tutto permesso dalle capacità AI di Windows 11 e di OpenAI GPT. Non solo computer, però, perché in questi giorni l’app Microsoft Copilot sta arrivando anche su smartphone.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le