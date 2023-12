Microsoft Copilot arriva su Android con un’app tutta nuova

Microsoft ha lanciato in queste ore una nuova app ufficiale per Copilot, il servizio di chatbot con intelligenza artificiale conosciuto in precedenza come Bing Chat. Con l’arrivo del nuovo nome, la compagnia di Redmond sembra essere particolarmente interessata a fornire l’accesso a questa AI a quanti più utenti possibile, eliminando anche alcuni pre-requisiti che sembrano essere fondamentali in precedenza.

Con la nuova app di Copilot non è più richiesto il login con account Microsoft

Crediti: Microsoft

Grazie a questa nuova app, infatti, è possibile utilizzare Copilot in modo del tutto gratuito, evitando anche di effettuare l’accesso con un account Microsoft. Il login, tuttavia, rimane consigliato per avere accesso alla cronologia delle conversazioni e alle personalizzazioni del servizio. La nuova app ufficiale è disponibile, per il momento solo su Android, ma non è escluso che Microsoft possa portarla molto presto anche su iOS.

“Copilot è un rivoluzionario assistente di chat di Microsoft, alimentato dai più recenti modelli OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3. Queste tecnologie avanzate di IA forniscono risposte rapide, complesse e precise, oltre alla possibilità di creare visivi mozzafiato da semplici descrizioni testuali. Chatta e crea tutto in un unico posto–gratuitamente!” si legge nella descrizione della nuova applicazione mobile.

DOWNLOAD | Microsoft Copilot

