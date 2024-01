NO IVA MediaWorld: risparmia sulle migliori smart TV, ma solo per il weekend!

In queste ore è attiva una delle promozioni più apprezzate dagli utenti, ma sarà disponibile ancora per poco. Hai a disposizione solo una manciata di giorni per scegliere la tua nuova smart TV ma il risparmio è assicurato alla grande con l’iniziativa Let’s Go! NO IVA di MediaWorld: tantissimi televisori in sconto, per tutti i gusti e per tutte le esigenze!

NO IVA MediaWorld: torna la promo dedicata alle Smart TV

Fino al 7 gennaio è possibile beneficiare della promo NO IVA MediaWorld, disponibile su tutte le smart TV della catena di elettronica: durante questo periodo è possibile risparmiare con lo scorporo dell’IVA del 22%, pari ad uno sconto del 18,04%. Il prezzo scontato è visibile al checkout, dopo aver effettuato il login; inoltre si tratta di una promo riservata ai possessori della carta MediaWorld Club (ottenibile gratuitamente tramite il sito dello store). L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso.

TV Ultra HD 4K, soluzioni OLED, modelli con risoluzione 8K, con tecnologia QLED: quali che siano le tue esigente, sicuramente troverai il televisore che fa al caso tuo. Ovviamente sono presenti tutti i grandi marchi, come Samsung e LG, brand leader del settore (a prezzi super). Dai un’occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutte le occasione dell’evento NO IVA MediaWorl (valido fino al 7 gennaio)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ecco una selezione con alcune delle occasioni più ghiotte della promozione: si tratta di offerte da cogliere al volo, quindi date un’occhiata subito!

⭐️ LG OLED EVO C3 OLED42C34LA TV OLED, 42″

💶 900,74€ invece di 1099€

✅ Sconto al checkout

⭐️ LG OLED EVO C3 OLED55C34LA TV OLED, 55″

💶 1146,62€ invece di 1399€

✅ Sconto al checkout

⭐️ LG OLED EVO C3 OLED48C34LA TV OLED, 48″

💶 982,70€ invece di 1199€

✅ Sconto al checkout

⭐️ LG OLED EVO C3 OLED77C34LA TV OLED, 77″

💶 2376,02€ invece di 2899€

✅ Sconto al checkout

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a MediaWorld e altri store!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le