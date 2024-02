Microsoft Copilot si aggiorna: nuovo design per mobile e web

Il grande focus di Microsoft degli ultimi mesi sembra essere decisamente l’intelligenza artificiale: dopo aver trasformato Bing in Copilot, il chat con intelligenza artificiale riceve oggi un restyling che ne semplifica l’uso e la generazione di contenuti grazie ad una navigazione a schede che stimola la creatività.

Un design tutto nuovo per creare contenuti più facilmente con Copilot

Il nuovo design di Microsoft Copilot è disponibile da oggi sulle app mobile per iOS e Android e ovviamente sulla versione web del chatbot accessibile tramite browser desktop. Grazie ad un nuova navigazione con suggerimenti a schede sarà più semplice scoprire le funzioni e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, proprio come mostrato nel filmato che potete visualizzare qui in alto.

La barra laterale, inoltre, permette di avere un accesso più rapido ai GPT personalizzati, alle chat precedenti e ai vari servizi collegati, in modo da interagire sempre più velocemente con tutte le funzionalità di Microsoft Copilot.

