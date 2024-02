Xiaomi 14 Lite/CIVI 4: il nuovo modello ha una data di lancio

Rispetto al passato, Xiaomi 14 Lite non seguirà il periodo di presentazione dei “fratelli maggiori” Xiaomi 14 e 14 Pro, legandosi invece a Xiaomi CIVI 4. Da quando esiste la gamma CIVI, l’azienda di Lei Jun ha scelto di riproporla fuori dai confini nazionali sotto forma di modello Lite della serie principale. Lo abbiamo visto per il momento con CIVI 2, rebrandizzato in occidente sotto forma di 13 Lite, CIVI 3 non ha trovato una versione pensata per il mercato Global: cosa aspettarsi quindi da CIVI 4?

Xiaomi CIVI 4 sarà il nostro Xiaomi 14 Lite? Spunta in rete una possibile data di lancio

In uno dei suoi ultimi post su Weibo, il leaker Smart Pikachu afferma che Xiaomi CIVI 4 sarebbe fissato per il prossimo mese di maggio 2024. L’obiettivo della compagnia sarebbe quello di continuare a renderlo un diretto competitor della serie Digital di Honor, che si è proposta al pubblico nella sua ultima iterazione composta da Honor 100 e 100 Pro; per farlo, sarebbero anche previste edizioni limitate per ingolosire gli appassionati, come accaduto con CIVI 3 in versione Disney.

Secondo quanto trapelato finora, Xiaomi CIVI 4 avrebbe scocca in vetro e metallo, schermo curvo 1.5K, tripla fotocamera e sarebbe basato sul SoC Dimensity 8300-Ultra di MediaTek, anche se c’è un’altra ipotesi con Snapdragon 7 Gen 3 (lo stesso di Honor 100, appunto). In tutto ciò, resta da capire se effettivamente CIVI 4 sarà rilanciato qua dalle nostre parti sotto forma di Xiaomi 14 Lite.

