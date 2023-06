Xiaomi lancia la collezione Disney 100: CIVI 3, Band 8 e tanto altro a tema Topolino

Xiaomi ha deciso di festeggiare il centesimo anniversario Disney lanciando un'iconica collezione di prodotti che diventeranno sicuramente i più ambiti tra i fan di entrambi i brand. La collezione arriva con il marchio Disney 100, ovvero quello scelto dalla compagnia statunitense per festeggiare i cento anni di Topolino e company. Tra i prodotti scelti troviamo il nuovo CIVI 3, ma anche la Band 8 e le cuffie Buds 3.

Xiaomi festeggia i 100 anni di Disney con una collezione a tema Topolino per tanti prodotti

Il 16 ottobre 2023 The Walt Disney Company festeggerà il suo centesimo anniversario e Xiaomi ha deciso di omaggiarla con una nuova collaborazione che ha portato alla nascita di una collezione sotto il marchio Disney 100. I prodotti appartenenti a questa nuova linea porteranno tutti l'iconico volto di Topolino, accompagnato dai suoi classici colori rosso e nero.

A far parte di questa iconica collezione troviamo il nuovo Xiaomi CIVI 3, che si presenta con un'inedita livrea rossa con Micky Mouse che sul retro dello smartphone indica il possente comparto fotografico del dispositivo. Anche la confezione di vendita del telefono è estremamente ricca: all'interno infatti troviamo una cover nera con texture a forma di Topolino, una spilla per la SIM, degli adesivi a tema Disney ed un certificato di autenticità numerato.

Ad essere Topolinizzata è anche la Xiaomi Band 8 con un nuovo cinturino che si tinge completamente di rosso ed una watch face esclusiva con il volto di Micky Mouse in bella mostra. La collezione è arricchita anche da una Power Bank da 10.000 mAh sempre nei colori rosso e nero, e da una versione Limited Edition delle Xiaomi Buds 3, che insieme all'iconica colorazione ottengono anche una confezione di vendita personalizzata.

Il pezzo più particolare delle collezione, invece, è sicuramente il nuovo trolley da viaggio completamente rosso e nero che fa sfoggio di un Topolino con le mani sugli occhi: una delle iconiche pose del topo più famoso al mondo. La linea Xiaomi Disney 100 è disponibile, purtroppo, solo in Cina: non è escluso, tuttavia, che i prodotti possano essere commercializzati anche in occidente con l'effettivo avvicinarsi del centenario.

