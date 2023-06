AVAKA R1 è la city bike più conveniente del momento: oltre il 60% di sconto!

I mesi primaverili ed estivi sono quelli più adatti per passare ad una bici elettrica: con il bel tempo e la voglia di avventure (con viaggi, gite e una maggiore propensione alle attività all'aperto), in tanti cominciano a guardare con occhi differenti i veicoli green. In realtà non c'è bisogno di puntare alle gite fuori porta: una bici elettrica è l'alleata perfetta per gli spostamenti in città, in modo da evitare mezzi pubblici (bollenti ed affollati) e liberarsi dalla “schiavitù” dell'auto. Se state pensando di passare ad una e-bike oppure di cambiare il vostro vecchio modello, GOGOBEST ha l'occasione giusta per voi: AVAKA R1 è una bici che ha tanto da offrire, ad un prezzo super conveniente!

AVAKA R1 è in offerta lampo su GOGOBEST ad un prezzo super conveniente

La bici elettrica AVAKA R1 è un veicolo elettrico pensato per la mobilità in città: si tratta di una soluzione equipaggiata con un motore brushless da 250W e in grado di raggiungere i 25 km/h. Inoltre è presente una batteria da 36V 9Ah, per un'autonomia di circa 80 km.

Il veicolo è realizzato in lega di alluminio, con uno stile accattivante e tre colorazioni differenti. Gli pneumatici da 27,5 x 1,26″ sono adatti alle strade di città, perfetti per gli spostamenti urbani in tutta comodità e in tutta sicurezza, grazie ai doppi freni a disco. Presente all'appello un cambio Shimano a 7 velocità, la caratteristica perfetta per migliorare ulteriormente le corse in bici.

Tra le altre caratteristiche abbiamo un pratico display LCD per visualizzare velocità, batteria, distanza percorsa ed altri parametri (in modo chiaro e visibile), un cavalletto a doppia staffa ed un telaio a triangolo. Quest'ultimo garantisce una maggiore resistenza grazie al trattamento termico T4T6.

La bici elettrica AVAKA R1 è in offerta lampo su GOGOBEST a soli 599,9€ (con uno sconto di oltre il 60%); non manca poi la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Oltre a questo modello lo store GOGOBEST ha dato il via ad una serie di sconti ed occasioni anche per altre bici elettriche: date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento!

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

