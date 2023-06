Xiaomi 13 Ultra: la fotocamera fa bene su DxOMark, ma non impressiona

Si torna a parlare di Camera Phone e del giudizio di DxOMark, questa volta con l'ultima fatica della compagnia di Lei Jun: Xiaomi 13 Ultra ha debuttato in patria di recente ed è pronto al lancio anche alle nostre latitudini. Come si sarà comportato alle prese con i test fotografici di DxOMark? Una piccola anticipazione: il top di gamma fa bene, ma non riesce ad impressionare.

Xiaomi 13 Ultra: ecco il giudizio di DxOMark sul Camera Phone del momento

Con un totale di 140 punti, Xiaomi 13 Ultra si aggiudica la 14° posizione su DxOMark, nella classifica dei migliori Camera Phone. Il punteggio è pari a quello ottenuto da Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra e vivo X90 Pro+. Insomma, come anticipato anche in apertura, il flagship targato Xiaomi ha ottenuto un buon risultato (e gli elogi del team di DxOMark) ma nonostante ciò non è riuscito a sfondare.

Nel complesso, la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra ci ha convinto (ecco la nostra recensione), posizionandosi tranquillamente come una delle migliori sulla piazza. Inoltre parliamo anche di un terminale completo a tutto tondo, con specifiche top. Tornando a DxOMark, di seguito trovate la classifica completa dei miglior Camera Phone (con Huawei P60 Pro, OPPO Find X6 Pro e Honor Magic 5 Pro in cima).

In merito al punteggio di Xiaomi 13 Ultra, il comparto fotografico sembra presentare una certa instabilità dell'esposizione, errori nel bokeh, un effetto alone (non sempre) negli scatti all'aperto, un ritardo tra lo scatto e l'acquisizione della foto ed altri difetti. Per quanto riguarda i pregi, il team di DxOMark ha elogiato il bilanciamento del bianco, la gamma dinamica ampia, autofocus fluido e preciso, notando anche una buona esposizione del viso (perfino alle prese con scatti notturni particolarmente bui).

Per conoscere il giudizio completo di DxOMark, con tutti i dettagli della sua valutazione e i sample della fotocamera, date un'occhiata alla pagina presente in fonte. Intanto vi ricordiamo che mancano solo pochi giorni al lancio di Xiaomi 13 Ultra in Italia.

