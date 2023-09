Xiaomi 14 Lite potrebbe essere apparso con un nuovo SoC Snapdragon

Fra poche settimane scopriremo la serie 14, e fra i nuovi smartphone della compagnia cinese potrebbe esserci anche Xiaomi 14 Lite. Sono anni che l'azienda di Lei Jun produce versioni Lite dei suoi top di gamma principali, nonostante le tempistiche non sempre coincidano. Questo perché questi Lite possono essere varianti esclusive del mercato internazionale, proposti in Cina sotto altro nome. È questo il caso di Xiaomi 13 Lite, che in Cina venne presentato molti mesi prima sotto forma di CIVI 2: che sia il caso anche per il prossimo modello?

Appare un inedito smartphone con Snapdragon 7 Gen 3: Xiaomi 14 Lite, sei tu?

Parlo di Xiaomi 14 Lite perché una fuga di notizie ha svelato l'esistenza di un non ben identificato smartphone Xiaomi, che sarebbe mosso dall'inedito SoC Qualcomm SM7550. Nome in codice “crow“, la sigla SM7550 indica la possibilità che si tratti del prossimo Snapdragon 7 Gen 3, visto che il recente Snapdragon 7s Gen 2 è invece siglato SM7435.

Questa ipotesi sembrerebbe però escludere la rebrandizzazione di Xiaomi CIVI 3 sotto forma di 14 Lite, essendo il primo basato su MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Del SoC Qualcomm non sappiamo ancora moltissimo, se non che dovrebbe compensare il mancato successo dello Snap 7+ Gen 2.

