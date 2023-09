AirPods e AirPods Max: ci vorranno mesi per la versione USB-C

Con l'arrivo della serie iPhone 15, Apple ha avviato una piccola rivoluzione, dando l'addio allo standard Lightning in favore di quello USB-C: ma quando toccherà anche ad AirPods e AirPods Max? La transizione è stata richiesta dall'Unione Europea, con una nuova legge che obbligherà tutti i produttori a commercializzare solo prodotti USB-C. Tuttavia, l'obbligo entrerà in vigore dalla fine del 2024, pertanto Apple ha ancora tempo per adeguare il resto del suo catalogo.

La versione USB-C per le AirPods e AirPods Max si fa attendere: ecco quando dovrebbe arrivare

Le nuove AirPods Pro 2 e EarPods

Per il momento, soltanto per EarPods e AirPods Pro 2 è stata lanciata sul mercato la nuova versione USB-C, mentre per le altre cuffie true wireless bisognerà ancora attendere. A fare il punto della situazione è come al solito il noto insider Mark Gurman, che nella sua ultima newsletter ha affermato che le nuove AirPods e AirPods Max arriveranno nel corso del 2024. Manca ancora una data specifica così come manca anche per le versioni USB-C di Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard, il cui debutto è atteso assieme al futuro iMac 2024. Anche accessori come MagSafe Battery Pack e MagSafe Duo Charger potrebbero passare alla USB-C, ma per ora mancano dettagli sulle tempistiche.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le