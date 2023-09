Sony anticipa i tempi: Xperia 1 VI sfiderà Samsung S24 e Xiaomi 14

Arriva da Reddit il rumor secondo cui Sony Xperia 1 VI punterebbe a correggere gli errori commessi in passato dalla casa nipponica, specialmente in termini di tempistiche. In confronto alle varie Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo e così via, Sony è solita presentare i suoi top di gamma più tardi, anche facendo passare mesi fra il lancio e l'effettiva disponibilità sul mercato.

Sony Xperia 1 VI arriverà prima del previsto: cosa aspettarci dal prossimo camera phone

Ma secondo il leaker di Reddit, dovremmo assistere alla presentazione ufficiale di Sony Xperia 1 VI in occasione del MWC 2024, la fiera catalana che di tanto in tanto le aziende sfruttano per annunciare i nuovi smartphone di punta. L'evento si terrà dal 26 al 29 febbraio 2024, giorni durante cui il futuro flagship Sony debutterebbe con una scheda tecnica quasi sicuramente basata sullo stesso Snapdragon 8 Gen 3 che vedremo a bordo di Samsung Galaxy S24 e Xiaomi 14, fra i primissimi top di gamma che vedremo annunciati nei prossimi mesi.

E si sa, le tempistiche giocano il loro ruolo nel risultato commerciale di uno smartphone. Far passare diversi mesi fra il proprio evento e quello della concorrenza penalizzerebbe Sony, in quanto non soltanto salirebbe più tardi sul carro di Qualcomm e del suo nuovo Snapdragon di punta ma finirebbe col lanciare un prodotto a un prezzo superiore rispetto a quelli altrui, che essendo passati mesi potrebbero avere street price più convenienti.

Di Sony Xperia 1 VI si conosce parzialmente anche la fotocamera: il leak riporta lo slogan “Clear Image Zoom” e la presenza di un nuovo teleobiettivo dotato di ampio sensore e zoom ottico 6x da 140 mm. Non è però dato sapere se continuerà ad avere lo zoom continuo presente sul precedente Xperia 1 V.

