Tisane e Thé pronti in pochi minuti grazie al nuovo bollitore smart di Xiaomi

Xiaomi porta in questi giorni sul mercato cinese un nuovo bollitore elettrico smart che grazie alla sua capienza da 5 litri è in grado di portare a temperatura una grande quantità di acqua da utilizzare per tisane, thé ed infusi. Con l'inverno alle porte, avere una bevanda calda sarà questione di pochi secondi grazie al nuovo Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L.

20 tisane pronte in soli 18 minuti: ecco la super potenza di Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L è realizzato in acciaio inossidabile 316 ed è in grado di raggiungere una potenza di 1600W per far bollire 5 litri d'acqua in appena 18 minuti. Il dispositivo offre tre modalità di utilizzo per la bollitura: acqua di rubinetto, acqua purificata ed acqua fredda.

Grazie al pannello di controllo touch screen, il bollitore può essere controllato per impostare la temperatura dell'acqua tra 40° e 90°, mentre il doppio strato di isolamento offre una protezione maggiore che mette al sicuro l'utente da eventuali scottature. Grazie alla sua natura smart, inoltre, il dispositivo può essere controllato anche tramite l'app Mijia.

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle 5L è disponibile in crowdfunding al prezzo di circa 35€ (269 yuan). Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni sull'eventuale commercializzazione di questo prodotto anche sui mercati internazionali.

