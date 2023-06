Snapdragon 7+ Gen 2 non convince, è pronto il 7 Gen 3

POCO F5, Redmi Note 12 Turbo e Realme GT Neo 5 SE: al momento, questi sono gli unici smartphone che montano lo Snapdragon 7+ Gen 2, un chipset che avrebbe riscosso meno successo del previsto. Lo afferma il leaker Revegnus, secondo cui il chipset vanta sì ottimi risultati in prestazioni ed efficienza energetica ma sarebbe troppo costoso per i produttori di smartphone. Per ovviare a questa situazione, Qualcomm starebbe preparando il lancio dell'inedito SoC SM7550: non è ancora chiaro se sarà lo Snapdragon 7 Gen 2 (per ora c'è solo il Plus) o se salterà direttamente alla Gen 3, ma ne conosciamo già alcune specifiche.

Qualcomm prepara il successore (o no?) dello Snapdragon 7+ Gen 2

The SM7475 was both performance and power efficient, but its high chip price resulted in low sales. Therefore, the SM7550 (7 Gen 3? 2?)will downgrade its performance from 7+Gen2 level to that of a typical 7 series. Additionally, it will be manufactured on the TSMC N4 node. pic.twitter.com/2HO81SPhQR — Revegnus (@Tech_Reve) May 16, 2023

Partendo dal processo produttivo, non ci sarebbero novità: l'SM7550 sarebbe realizzato nuovamente da TSMC a 4 nm con processo N4, lo stesso dello Snap 7+ Gen 2. Secondo l'insider, il microchip avrebbe “prestazioni tipiche per la serie Snapdragon 7“: non ci sono dettagli specifici, ma è probabile che si riferisca a CPU e GPU. Lo Snap 7+ Gen 2 vanta un processore con core Cortex-X2, lo stesso della serie 8/8+ Gen 1, pertanto ci aspettiamo che si torni a core più modesti come quelli Cortex-A710 dello Snap 7 Gen 1.

Qualcomm is testing SM7550 in prototype platforms with 16GB LPDDR5 and 512GB UFS3.1. SD7+G3 or whatever.. — Roland Quandt (@rquandt) June 29, 2023

A darci qualche informazioni in più c'è anche l'insider Roland Quandt, che afferma che la piattaforma SM7550 integrerà il supporto alle memorie LPDDR5 e UFS 3.1, con tagli fino a 16/512 GB. Tutto farebbe propendere al fatto che possa essere lo Snapdragon 7 Gen 2, ma la presenza dello stesso circuito PMIC del modello high-end Snapdragon 8 Gen 2 fa ipotizzare che possa avvenire un salto alla Gen 3.

