Niente grovigli, niente peli: gli aspirapolvere Tineco Pet ZeroTangle fanno la differenza!

Come abbiamo visto in molteplici occasioni Tineco è un brand d'avanguardia, specializzato nelle pulizie intelligenti e pronto ad introdurre novità sempre utili a bordo dei suoi prodotti. Tra le aggiunte più entusiasmanti troviamo la tecnologia ZeroTangle, disponibile a bordo degli aspirapolvere Pet (ossia quei modelli pensati per gestire al meglio i peli dei nostri amici a quattro zampe). L'esclusiva spazzola anti-groviglio ha fatto capolino su varie soluzioni della compagnia: ma come funziona esattamente e quali sono i vantaggi?

Tineco Pet: i vantaggi della gamma di aspirapolvere con tecnologia ZeroTangle

Se vivete in compagnia di un coinquilino peloso (sì, parliamo di animali domestici) allora conoscerete bene sia le gioie che portano in casa ma anche un fastidioso problema, ossia quello dei peli. Questi si depositano su pavimenti, tappeti e divani, specialmente durante i mesi estivi e quelli autunnali. Ovviamente i peli non si limitano ai posti che abbiamo elencato, ma finiscono con lo spostarsi per casa, li ritroviamo sui vestiti, sui letti e questo causa un grande fastidio.

Vi trovate ad affrontare questo problema? Allora sapete bene che gli aspirapolvere tradizionali aspirano i peli in modo efficace, ma poi hanno bisogno essi stessi di una bella pulita approfondita (in modo da smaltire in modo accurato i residui). Inoltre i peli (così come i capelli) tengono ad aggrovigliarsi nelle spazzole dell'aspirapolvere, nell'area del filtro e in altre parti, rendendo tutta l'operazione di pulizia stressante e faticosa. Inoltre si tratta di un problema grave per la vita del vacuum cleaner: i peli possono ridurre la potenza di aspirazione oppure causare danni al motore.

La soluzione per ogni inconveniente arriva da Tineco, grazie alla tecnologia brevettata ZeroTangle. Si tratta di una spazzola motorizzata dotata di un design a doppio pettine con una serie di setole oblique per separare e rimuovere i peli dalla spazzola a rullo ad ogni rotazione, eliminando i grovigli e andando a prevenire tutti i problemi. Questa particolare struttura permette di ridurre del 99% i grovigli di peli e capelli.

Il primo aspirapolvere senza filo dotato di una spazzola ZeroTangle è stato il modello PURE ONE S15 Pet, un vacuum che unisce la praticità di questa tecnologia con il rilevamento intelligente dello sporco Tineco iLoop, un sistema di filtraggio a 5 stadi ed una base con ricarica e funzione di auto-pulizia. La gamma si è poi arricchita con PURE ONE S15 Flex, dotato dei vantaggi di cui sopra ed altri quattro accessori: una spazzola morbida per spolverare, una bocchetta lunga per fessure, un tubo di estensione ed uno pieghevole. E dopo il debutto della serie S15, Tineco ha continuato ad aggiornare le sue linee di aspirapolvere introducendo versioni Pet.

La gamma di prodotti Tineco Pet (che comprende PURE ONE S15 Pet, PURE ONE X Pet, A11 Pet e altri ancora) sarà disponibile in offerta in occasione del Prime Day 2023. Di sicuro ne vedremo delle belle durante l'evento di Amazon e conoscendo il brand non possiamo che aspettarci prezzi super convenienti per mettere le mani sul meglio della tecnologia Tineco (anche per i nostri amici a quattro zampe) con il massimo risparmio!

Se volete scoprire maggiori dettagli sulla famiglia di prodotti Pet date un'occhiata al sito ufficiale mentre in questo approfondimento trovate tutti i dettagli dedicati al Prime Day!

