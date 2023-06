Aspettando il Prime Day: Tineco PURE ONE S15 Series tra le occasioni Amazon!

Tineco è sicuramente tra i grandi nomi quando si parla di pulizie intelligenti e prodotti tech dedicati all'igiene della casa. Il brand è uno dei più prolifici ed apprezzati sulla piazza e in molteplici occasioni abbiamo avuto a che fare con i suoi prodotti. Tra i vacuum cleaner più potenti e convenienti troviamo la serie Tineco PURE ONE S15: tre modelli per adattarsi all'esigenza di ciascun utente, una gamma di dispositivi top per trasformare la pulizia dei pavimenti in un momento di relax!

Tineco PURE ONE S15 Series: tanti vantaggi e tecnologie d'avanguardia per le tue pulizie

La serie Tineco PURE ONE S15 è sempre attuale ed è composta da un trittico di modelli: il principale è sicuramente PURE ONE S15 Pro (protagonista anche della nostra recensione), accompagnato dalle versioni S15 PET ed S15 ESSENTIALS. Anche in questo caso la compagnia è stata fedele alla sua mission, ossia quella di portare sul mercato dei prodotti innovativi per semplificare la vita degli utenti (per quanto riguarda il campo delle pulizie).

La gamma di aspirapolvere comprende una serie di funzionalità iconiche ed utilissime in ogni circostanza.

La spazzola motorizzata con tecnologia ZeroTangle permette di ridurre del 99% i grovigli di peli e capelli: la spazzola è dotata di un design a doppio pettine con una serie di setole oblique, con una struttura che districa i peli (evitando).

permette di ridurre del 99% i grovigli di peli e capelli: la spazzola è dotata di un design a doppio pettine con una serie di setole oblique, con una struttura che districa i peli (evitando). iLoop Smart Sensor è una tecnologia che abbiamo già visto anche a bordo di altri prodotti Tineco: si tratta di un sistema che rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione in tempo reale (in modo da offrire una pulizia profonda quando necessario e – di conseguenza – ridurre gli sprechi e i consumi).

è una tecnologia che abbiamo già visto anche a bordo di altri prodotti Tineco: si tratta di un sistema che rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione in tempo reale (in modo da offrire una pulizia profonda quando necessario e – di conseguenza – ridurre gli sprechi e i consumi). Il modello S15 Pro è dotato di un pratico display LED interattivo utile per visualizzare i livelli della batteria, la potenza di aspirazione, la connettività Wi-Fi e ricevere notifiche durante le sessioni di pulizia.

utile per visualizzare i livelli della batteria, la potenza di aspirazione, la connettività Wi-Fi e ricevere notifiche durante le sessioni di pulizia. La base FreeStnd è comoda e facile da utilizzare e non richiede un'installazione complicata né fori ai muri.

è comoda e facile da utilizzare e non richiede un'installazione complicata né fori ai muri. La tecnologia PureCyclone di Tineco è in grado di separare l'aria e la polvere, in modo da mantenere il filtro pulito più a lungo e – quindi – un'aspirazione più potente.

di Tineco è in grado di separare l'aria e la polvere, in modo da mantenere il filtro pulito più a lungo e – quindi – un'aspirazione più potente. Il sistema di filtrazione a cinque stadi permette di ostacolare fino al 99.9% degli allergeni presenti nell'aria, per una casa più pulita a tutto tondo.

La serie Tineco PURE ONE S15 sarà tra i protagonisti delle offerte per l'evento più atteso di questa prima metà dell'anno: la gamma di aspirapolvere senza fili sarà disponibile in promozione durante l'Amazon Prime Day 2023 e ovviamente ne vedremo delle belle! Se volete scoprire maggiori dettagli sulla famiglia PURE ONE S15 date un'occhiata al sito ufficiale mentre in questo approfondimento trovate tutti i dettagli dedicati al Prime Day!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le